Crime Pilot „wciągał kokainę z piersi kobiety”, po czym chciał lecieć do Londynu

Pilot British Airways wieczór przed wylotem do Londynu imprezował bez zahamowań. Mężczyzna przechwalał się m.in. tym, że „wciągał kokainę z piersi kobiety”. Następnie chciał lecieć samolotem pełnym pasażerów do Londynu.

Tylko dzięki interwencji odpowiedzialnej stewardesy nie dopuszczono do tego, aby pilot po kokainie usiadł za sterami samolotu British Airways. Mężczyzna nie widział żadnego problemu w tym, aby odbyć 12-godzinny lot z RPA do Wielkiej Brytanii po ekstremalnie imprezowej nocy.

Pilot po kokainie

Pilot miał napisać stewardesie, z którą się przyjaźnił, że był „bardzo niegrzecznym chłopcem” wieczór przed lotem z RPA do Londynu. Ostatecznie nie dopuszczono do tego, aby mężczyzna usiadł za sterami samolotu po podniesieniu alarmu przez zaniepokojoną kobietę.

Lot do Londynu odwołano, co kosztowało brytyjskie linie lotnicze około 100 000 funtów. Sam pilot z kolei poleciał – już jako pasażer – następnego dnia do UK, gdzie został zwolniony. Mężczyzna stracił pracę po pozytywnym wyniku testu na obecność narkotyków, który przeprowadzono na lotnisku Heathrow.

Skandal seksualny i narkotykowy

Żonaty pilot będący w dodatku ojcem, w czasie swojego pobytu w Johannesburgu wziął udział w imprezie, na której nie tylko raczył się narkotykami, ale też nie był wierny swojej żonie.

W SMS-ach do zaprzyjaźnionej stewardesy wyjawił dokładnie, co wydarzyło się tak naprawdę wieczór przed planowanym wylotem do UK. Napisał, że spotkał w nocnym klubie w Johannesburgu dwóch miejscowych mężczyzn, walijską turystkę i młodą Hiszpankę.

Mężczyzna opisał w SMS-ach ze szczegółami, co dokładnie robił tamtego wieczoru. Na koniec podsumował: „Oto historia tego, jak w Joburgu wciągnąłem kokę z piersi dziewczyny”. Pilot miał opowiedzieć także, jak następnego dnia był tak zmęczony, że nie mógł wstać aż do godziny 14.00.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Lotnisko Gatwick wprowadza ograniczenia w liczbie przylotów i odlotów

Nadciąga huragan Agnes. Siła wiatru dojdzie nawet do 80 mil na godzinę

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują

Rodzina z dzieckiem wyrzucona z samolotu. Pasażerowie poskarżyli się, że śmierdzą