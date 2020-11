Pilot musiał lądować awaryjnie po tym, jak pijana pasażerka rozebrała się w samolocie

25-letnia pasażerka stała się prawdziwym utrapieniem dla członków załogi i innych osób na pokładzie samolotu linii United Express lecącego z Jacksonville do Houston. Pilot został zmuszony do awaryjnego lądowania, gdy kobieta po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu zrobiła się agresywna i zaczęła się rozbierać.

Jedną z najczęstszych przyczyn bójek i agresji na pokładach samolotów jest spożycie przez pasażerów zbyt dużej ilości alkoholu. Tym razem także procenty przyczyniły się do szokującego zachowania, wyzwisk podczas lotu, a także zdejmowania z siebie ubrania.

Awaryjne lądowanie

Pilot samolotu United Express lecącego z Jacksonville do Houston musiał awaryjnie lądować w Mobile (w Alabamie) po tym, jak jedna z pasażerek stała się agresywna, zaczęła wykrzykiwać wyzwiska i rozebrała się do koszulki z krótkim rękawem i bielizny.

25-letnia agresorka wdała się także w kłótnię z innym pasażerem w trakcie lotu, a po awaryjnym lądowaniu została wyprowadzona z samolotu w skąpym odzieniu przez policję.

Police: Half-naked drunken woman prompted authorities to divert plane to land in Mobile https://t.co/ILeNwcCDNI — FOX10News | WALA (@FOX10News) November 9, 2020

Rzecznik CommutAir wydał oficjalne oświadczenie w sprawie:

- Lot 4332 CommutAir, działającego pod nazwą United Express, z Jacksonville do Houston, został przekierowany do Mobile, gdy jedna z pasażerek stała się agresywna. Samolot wylądował bezpiecznie w Mobile, gdzie interweniowała policja. Samolot ponownie wystartował do Houston chwilę później.

25-letnia kobieta usłyszała już zarzuty dotyczące zakłócania porządku publicznego oraz picia w miejscu publicznym.

Pijani pasażerowie

Problemy w trakcie lotu wynikające z upojenia alkoholowego pasażerów są wyjątkowo częste. Niedawno pisaliśmy o tym, jak 22-letni mężczyzna podczas lotu Ryanairem z Hiszpanii do Irlandii był tak pijany i agresywny, że zmusił pilota to awaryjnego lądowania w Bristolu. Mężczyznę skazano na 4 miesiące więzienia i karę w wysokości 5 893 funtów.