Pilot musiał lądować awaryjnie, bo pijany Brytyjczyk w szale próbował w wybić okno w samolocie

Pijany Brytyjczyk próbował podobno nogą wybić okno w samolocie. Inni pasażerowie mówią, że mężczyzna dostał szału i zaatakował w połowie lotu kilka osób. Po lądowaniu awaryjnym został aresztowany przez policję.

Do niepokojącej sytuacji doszło na pokładzie Boeinga 787 Dreamliner linii Virgin Atlantic lecącego we wtorek z Londynu do Los Angeles. Pijany i agresywny Brytyjczyk zgotował prawdziwe piekło innym pasażerom.

Dostał szału w trakcie lotu

Świadkowie mówią, że mężczyzna dostał szału w trakcie lotu i zaatakował parę osób. Gdy próbował podobno nogą wybić okno w samolocie, piloci podjęli decyzję o awaryjnym lądowaniu w Salt Lake City w stanie Utah.

Na lotnisku na „niesfornego” Brytyjczyka czekała już policja, aby go aresztować. Świadkowie zdarzenia, które miało miejsce na pokładzie, mówią, że podczas chaosu, do którego tam doszło, matka upuściła małe dziecko, które podobno odniosło niewielkie obrażenia.

Linie Virgin Atlantic odrzuciły wcześniejsze doniesienia o tym, jakoby mężczyzna próbował szturmować kokpit.

Relacje świadków

Jeden ze świadków agresywnego zachowania Brytyjczyka na pokładzie powiedział:

- Minęło trochę czasu, zanim zmuszono go, aby usiadł. Po kilku godzinach to się powtórzyło i pomyślałem sobie: To może się źle skończyć.

Inni świadkowie mówią, że mężczyzna zasnął, ale później znowu się obudził i zaczął kopać, był fizycznie agresywny.

- Na pokładzie było kilku amerykańskich marines, którzy go obezwładnili. Siedział później z tyłu zakuty w kajdanki – dodał jeden z pasażerów.

Samolot wylądował w Salt Lake City około 16:30 i wystartował ponownie dopiero około dwie godziny później. Jednak zanim jeszcze samolot opuścił Wielką Brytanię, podróżni byli zmęczeni po dwugodzinnym czekaniu na zajęcie się ich bagażem i przejście przez kontrolę bezpieczeństwa.

