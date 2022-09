Piloci Ryanaira przekierowali samolot na inne lotnisko, by pozbyć się całkowicie pijanych pasażerów. Jeden miał oddać mocz na siedzenie

Fot. Getty

Samolot linii Ryanair został przekierowany na inne lotnisko po tym, jak piloci zdecydowali się wydalić z pokładu kilku rozszalałych, całkowicie pijanych pasażerów. Z relacji świadków wynika, że jeden z nich miał nawet oddać mocz na siedzenie.

Pijaństwo na pokładzie samolotów tanich linii lotniczych to niestety norma, ale nie zawsze zdarza się, by piloci w związku z tym przekierowywali samolot na inne lotnisko, by w trybie pilnym wydalić nieposłusznych pasażerów. Tak jednak stało się w przypadku lotu Ryanaira z Manchesteru na Teneryfę w dniu 18 września. Maszyna lądowała awaryjnie na portugalskiej wyspie Porto Santo, ponieważ kilku rozszalałych, całkowicie pijanych pasażerów stwarzało realne zagrożenie dla pozostałych podróżnych oraz załogi. Z relacji świadków wynika, że jeden z podróżnych był tak pijany, że załatwił swoje potrzeby fizjologiczne na siedzeniu obok.

Pijaństwo z powodu opóźnionego lotu?

Być może do upojenia kilku mężczyzn przyczynił się fakt, że pasażerowie musieli dłużej, niż zazwyczaj, poczekać na lot na Teneryfę. - Lot był opóźniony na lotnisku w Manchesterze, więc było więcej czasu na picie. Zazwyczaj, gdy lecisz opóźnionym lotem, pierwszą rzeczą, jaką słyszysz, jest powitanie Cię na pokładzie przez kapitana i personel pokładowy i przeprosiny za opóźnienie. Ale tym razem pierwszy komunikat brzmiał: 'każdy, kto będzie pił własny alkohol lub palił papierosy w toalecie, zostanie wydalony z samolotu, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to lot zostanie przekierowany' - wyznał na łamach „Liverpool Echo” jeden z pasażerów. I dodał: - Facet był po prostu oszalały. Był bardzo pijany, podnosił się i siadał z powrotem na swoim siedzeniu wiele razy, choć kazano mu pozostać na miejscu. W końcu [mężczyzna] chciał iść do toalety, ale powiedziano mu, że nie może, więc wstał, a że obok niego było puste siedzenie, to po prostu załatwił się na nie. Ludzie próbowali przekonywać mężczyznę i rozmawiać z nim, ale on był w swoim świecie. To było po prostu szalone.

