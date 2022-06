PILNE: Wypracowano porozumienie między polskimi kontrolerami a PAŻP

Udało się wypracować ostateczne porozumienie między kontrolerami ruchu lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Oznacza to, że nie będzie paraliżu nieba nad Polską w zawsze gorącym okresie wakacyjnym w 2022 roku.

"Mamy uzgodnione porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Zakończyliśmy też konsultacje społeczne dotyczące obu tych dokumentów" - komentował szefowa PAŻP Anita Oleksiak podczas środowej konferencji prasowej "Zaakceptowaliśmy, oraz sukcesywnie wdrażamy, 24 postulaty dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa" - dodawał Oleksiak. Negocjacje między obiema strona były trudne, ale " należało je podjąć przede wszystkim z myślą o pasażerach i roli Polski i polskiej przestrzeni powietrznej w tych jakże niełatwych czasach", jak zaznaczała szefowa PAŻP.

"Nie grozi nam paraliż polskiego nieba"

Głośny i ciągnący się już do kilku dobrych tygodni spór pomiędzy kontrolerami, a agencją dotyczył kwestii regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. W pewnym momencie wręcz wydawało się, że negocjacje mogły zostać zerwane, co potwierdzić miała pełnomocniczka ZZKPL Anna Garwolińska, gdy PAŻP utrzymywał, że do niczego takiego nie doszło. Ostatecznie, udało się wypracować porozumienie.

Wypracowane warunki zostały zaakceptowane przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Szef jego gabinetu politycznego, Tomasz Tomala podkreślał, iż "nie grozi nam paraliż polskiego nieba. Wszystkie operacje lotnicze będą miały zapewnioną obstawę ze strony kontrolerów ruchu lotniczego" . "Zaakceptowane przez obie strony warunki, a zaakceptowane przez ministra infrastruktury, mieszczą się w ramach możliwości finansowych agencji" - zaznaczał Tomala.

Negocjacje między obiema strona były trudne

Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu "Rynek Lotniczy" system SPO, czyli jednoosobowej pracy na wieżach lotnisk, będzie obowiązywać tylko na małych lotniskach takich, jak Olsztyn-Mazury w Szymanach "Kodeks etyki będzie częścią nowych umów o pracę, a nowy taryfikator wynagradzania nie przekroczy budżetu PAŻP. Ponadto będzie wyrównanie inflacyjne za 2022 rok, ale w 2025 roku. Wynegocjowano również powrót do pracy osób, zdaniem związkowców, bezprawnie zwolnionych. Wszystkie zmiany są rozłożone w czasie i mają wejść w życie do 2025 roku" - czytamy dalej.

