PILNE! Znamy pierwszego kandydata, który sam wycofał się z wyścigu o stanowisko premiera UK!

Matt Hancock wycofuje się z wyścigu o przywództwo w Partii Konserwatywnej i stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie wiadomo komu udzieli swojego poparcia.

- Postanowiłem wycofać się z wyścigu i ustalić, jaki jest najlepszy sposób na postępowanie według wyznawanych przeze mnie wartości - komentował Hancock w oświadczeniu opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Próbowałem argumentować, że musimy skoncentrować się na kandydacie na przyszłość, ale jasne jest, że partia szuka kandydata na wyjątkowe okoliczności, z którymi mamy obecnie do czynienia - komentował.

Pełne wystąpienie polityka możecie zobaczyć na tym krótkim filmiku:

