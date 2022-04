PILNE: Zaskakująca wizyta Borisa Johnsona w Kijowie i spotkanie w cztery oczy z prezydentem Ukrainy

Boris Johnson wybrał się do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy

Boris Johnson osobiście spotkał się dzisiaj z Wołodymyrem Zełenskim w czasie niezapowiedzianej i zaskakującej wizyty w Kijowie. Na zdjęciu udostępnionym przez ambasadę Ukrainy w Wielkiej Brytanii możemy zobaczyć dwóch przywódców siedzących razem przy stole.

Ukraińskie władze nazwały wizytę premiera Wielkiej Brytanii w Kijowie w sobotnie popołudnie „spotkaniem-niespodzianką” i zostało ono potwierdzone przez Downing Street. Rzecznik Nr 10 powiedział, że premier wykorzystał tę wizytę do przygotowania nowego pakietu pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy.

Surprise pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

Niespodziewana wizyta Borisa Johnsona w Kijowie

Rzecznik Downing Street poinformował: „Premier udał się na Ukrainę, aby osobiście spotkać się z prezydentem Zełenskim, na znak solidarności z narodem ukraińskim. Omówią długoterminowe wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, a premier przedstawi nowy pakiet pomocy finansowej i wojskowej”.

Spotkanie zostało przyjęte z zadowoleniem przez ukraińskich polityków. Były minister Omelan napisał na Twitterze: „Boris Johnson w Kijowie” i dodał w komentarzu emoji serca.

Борис Джонсон в Києві pic.twitter.com/fMW9keVCjd — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) April 9, 2022

Johnson „liderem koalicji antywojennej”

Tymczasem wiceszef administracji Zełenskiego, Andrij Sybiha określił Johnsona na Facebooku, jako "lidera koalicji antywojennej… sankcji wobec rosyjskiego agresora”. Powiedział, że obaj przywódcy przeprowadzili rozmowę w cztery oczy, aby omówić obronę Ukrainy przed Rosją.

Do spotkania w Kijowie doszło po tym, jak Johnson zobowiązał się wysłać na Ukrainę wysokiej jakości broń wojskową o wartości 100 mln funtów. Ukraina przygotowuje się do krwawej bitwy na wschodzie po wycofaniu się sił Putina z regionu blisko Kijowa, gdzie doszło do masowych mordów i okrucieństw na skalę niespotykaną od II wojny światowej wobec ludności cywilnej.