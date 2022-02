PILNE: Zamknięto cztery mosty w Londynie i ewakuowano stację Waterloo [wideo]

fot. Twitter

We wtorek przed południem policja zamknęła cztery mosty w centralnym Londynie – Westminster Bridge, Waterloo Bridge, a także mosty dla pieszych Hungerford i Golden Jubilee. Ewakuowano także stację Waterloo oraz przyległy teren między szpitalem St Thomas i kinem BFI Imax, ze względu na podejrzaną paczkę w South Bank.

Do poważnych zakłóceń komunikacyjnych doszło dzisiaj koło godziny 11:00 w centralnym Londynie. Policja zamknęła cztery mosty i ewakuowała stację Waterloo, co doprowadziło do problemów w podróżowaniu między London Bridge i Charing Cross.

Zamknięto cztery mosty w Londynie

Zamknięcie czterech londyńskich mostów i stacji Waterloo natychmiast wywołało chaos i zmasowaną publikację zdjęć i nagrań na Twitterze przez mieszkańców stolicy. Jedna z kobiet obecnych na miejscu zdarzenia powiedziała, że rejon w South Bank między kinem BFI IMAX a szpitalem St Thomas został „całkowicie ewakuowany”.

Southbank completely evacuated from the IMAX to St Thomas’. pic.twitter.com/rsBVNx2HyN — liz foley (@LizFfoley) February 15, 2022

Na północ i na południe od rzeki wystąpiły opóźnienia, a usługi kolejowe także zostały zakłócone. Kolej Southeastern poinformowała, że pociągi nie mogą kursować między London Bridge a London Charing Cross „z powodu alarmu bezpieczeństwa”.

London Eye także tymczasowo zatrzymało wysiadających i napisało na Twitterze: „Chociaż zdarzenie nie jest związane z London Eye, wstrzymaliśmy operacje ze względów bezpieczeństwa".

Policja poinformowała na Twitterze: „Wiele mostów w centrum Londynu zostało zamkniętych w ramach ostrożności, a funkcjonariusze sprawdzają pozostawiony bez opieki przedmiot w pobliżu South Bank”.

Podejrzany przedmiot w South Bank

Zaledwie pół godziny później policja stwierdziła, że znaleziony przedmiot nie jest podejrzany i blokady zostaną usunięte.

Rzecznik policji powiedział:

- Przedmiot pozostawiony bez opieki został sprawdzony i okazał się niegroźny. Zamknięte drogi zostaną natychmiast otwarte. Dziękujemy społeczeństwu za współpracę.