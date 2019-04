PILNE: Założyciel WikiLeaks Julian Assange zostanie w ciągu najbliższych godzin wyrzucony z ambasady Ekwadoru i przekazany brytyjskiej policji!

Fot. Getty

Jak poinformowała witryna WikiLeaks, najsłynniejszy na świecie demaskator Julian Assange zostanie w ciągu najbliższych godzin wyrzucony z ambasady Ekwadoru i przekazany brytyjskiej policji. Założyciel WikiLeaks przebywa w ambasadzie położnej na terytorium Londynu od czerwca 2012 r., gdzie siedem lat temu otrzymał azyl polityczny.

Julian Assange schronił się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie 19 czerwca 2012 r., po tym, jak władze Szwecji wystawiły za nim w listopadzie 2010 r. list gończy w związku z oskarżeniami o dokonanie przestępstw seksualnych. Założyciel demaskatorskiego portalu WikiLeaks zgłosił się w grudniu tego samego roku na policję w UK, a następnie został osadzony w areszcie domowym w Ellingham Hall w Norfolk, nie usłyszawszy żadnych oficjalnych zarzutów. Zarówno Assange, jak i jego zwolennicy od początku wskazywali na polityczny wymiar całej sprawy, twierdząc, że za „polowaniem” na Assange'a stoją Stany Zjednoczone, które mocno ucierpiały wizerunkowo na skutek ujawnionych przez Australijczyka informacji.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq