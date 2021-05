PILNE: Wypadek autobusu szkolnego w Walii! Przynajmniej 13 dzieci zostało rannych

Fot. Getty

Trzynaścioro dzieci zostało rannych w wypadku szkolnego autobusu, który dziś nad ranem zderzył się na drodze A478 w Walii z samochodem osobowym. Kilkoro dzieci trafiło do szpitala.

Do zderzenia szkolnego autobusu z samochodem osobowym doszło o godz. 8:30, na drodze A478, w pobliżu miejscowości Llandissilio (we wschodniej części hrabstwa Pembrokeshire). Autobus wiózł dzieci do szkoły średniej Ysgol y Preseli w Crymych. W wyniku kolizji rannych zostało przynajmniej 13 dzieci, z których kilkoro trafiło do szpitala. Jednak z informacji, jakie w godzinach południowych przekazał Pembrokeshire Council wynika, że żadne dziecko nie zostało poważniej ranne i że większość z nich odniosła delikatne obrażenia (stłuczenia, obtarcia).

