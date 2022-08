PILNE: Wstrzymanie kursów pociągów i ewakuacja budynków przy London Bridge przez pożar Railway Arches

fot. Twitter

Kursy na liniach kolejowych do i z London Bridge zostały przerwane, a wiele budynków ewakuowano w związku z dużym pożarem Railway Arches w Southwark dzisiaj rano. Londyńska straż pożarna poinformowała, że 10 wozów strażackich i około 70 strażaków zostało wysłanych na miejsce około godziny 9:30.

Zarówno stacje Southwark i London Bridge zostały zamknięte podczas akcji gaszenia pożaru. Na Jubilee Line także doszło do poważnych opóźnień. Southwark Street pozostaje zamknięta między Southwark Bridge Road i Lavington Street w czasie, gdy ekipy pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa na miejscu.

Straż pożarna powiedziała, że nie było żadnych doniesień o obrażeniach i dodała, że śledczy pracują teraz nad znalezieniem przyczyny pożaru. Ze wstępnych informacji wynika, że pożar wybuchł na parkingu pod łukami kolejowymi w Southwark, na którym podobno zapaliło się kilka pojazdów elektrycznych.

Sorry to say, no sooner had we fixed the points between #WaterlooEast + #LondonBridge than a fire broke out in an arch under railway. @LondonFire are on site with multiple pumps and we have closed the railway until we can confirm it’s safe.

More as we have it... pic.twitter.com/IfFJVyrMve