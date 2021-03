PILNE: Władze Irlandii Północnej przedstawiły plan otwierania szkół

Oficjalnie potwierdzono, że uczniowie szkół w Irlandii Północnej wracają do tradycyjnej nauki. Dzieciaki uczęszczające do szkół podstawowych w klasach od P4 do P7 powrócą do klas w przyszły poniedziałek, a według wstępnych planów 12 kwietnia mają wrócić inni uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Dodajmy, że w Irlandii Północnej uczniowie od klas P1 do P3 wrócili do klas w zeszły poniedziałek, podobnie jak dzieci w wieku przedszkolnym. Northern Ireland Executive podjęło decyzję w sprawie powrotu uczniów do nauki szkolnej. Jak podaje BBC NI w Irlandii Północnej podjęto decyzję o luzowaniu restrykcji lockdownowych, które zostały wprowadzone 26 grudnia 2020 w celu zahamowania wzrostu liczby przypadków Covid-19. Zmiany nie ograniczą się jedynie do kwestii szkolnych. Ministrowie północnoirlandzkiego rządu chcą przyjrzeć się obowiązującym zasadom. Co ma ulec zmianie?

Co zmieni się w Irlandii Północnej?

Puby, kawiarnie i restauracje pozostają zamknięte (z wyjątkiem dań na wynos), większość sklepów jest zamknięta, a zasadnicze reguły dotyczące gospodarstw domowych i niemożności przemieszczania się pozostają w mocy. Jednak maksymalnie 10 osób z dwóch gospodarstw domowych ma móc spotykać się na świeżym powietrzu. Ma również pojawić się zezwolenie na ograniczony trening sportowy do 15 osób po Wielkanocy.

W handlu detalicznym pojawiają się propozycje umożliwienia firmom otwarcia większej liczby usług typu „kliknij i odbierz”, co oznaczałoby większą elastyczność dla osób prowadzących centra ogrodnicze i szkółki roślin.

Władze Irlandii Północnej łagodzą obostrzenia

Urzędnicy służby zdrowia w Irlandii Północnej wezwali do ostrożności w łagodzeniu restrykcji, podkreślając jednocześnie, że statystyki dotyczące koronawirusa prezentują się dobrze. Wskaźniki zakażeń są niższe, w szpitalu przebywa mniej osób i chociaż zdarzały się dni, w których rosła liczba zgonów, śmiertelność pozostaje stosunkowo niska.