PILNE: W środę parlamentarzyści zagłosują nad projektem ustawy, która ma zapobiec twardemu Brexitowi

Yvette Cooper przedstawiła projekt ustawy, w sprawie której posłowie przeprowadzą w środę debatę. Będzie ona miała na celu zmuszenie Theresy May do zwrócenia się do Unii Europejskiej z prośbą o dalsze opóźnienie Brexitu, co pozwoli zapobiec wyjściu z UE bez umowy.

Brexit: Jakie opcje pozostały w grze?

Parlamentarzysta z ramienia Partii Konserwatywnej, Oliver Letwin, który popiera projekt ustawy przedstawiony przez Cooper, powiedział:

- Jest to ostatnia próba, która pozwoli zapobiec wystawienia naszego kraju na twardy Brexit. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to trudne, ale niewątpliwie warto się postarać.

Z kolei Cooper oświadczyła, że „cokolwiek się wydarzy w ciągu najbliższych paru dni, Wielka Brytania potrzebuje wydłużenia terminu Brexitu poza 12 kwietnia, jeśli chcemy uniknąć szkód i chaosu związanego z brakiem umowy”.

Ustawa Cooper jest tak skonstruowana, że pozwoli zapobiec także kolejnym głosowaniom ws. umowy brexitowej Theresy May oraz ws. opcji alternatywnych, których nie poparli posłowie (już po raz drugi) w ten poniedziałek.