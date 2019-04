PILNE: Unia Europejska zgodziła się na przedłużenie Brexitu do 31 października 2019 r.!

Fot. YouTube

Przywódcy 27 państw członkowskich UE zgodzili się na szczycie w Brukseli na wydłużenie Brexitu do 31 października. O decyzji szefów państw i rządów poinformował dziennikarzy podczas nocnej konferencji Donald Tusk.

Odroczenie momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma być elastyczne, co oznacza, że do Brexitu może dojść wcześniej, jeśli tylko parlament brytyjski przyjmie umowę wyjścia wynegocjowaną jesienią przez Theresę May. Po ratyfikacji umowy przez obie strony Brexit nastąpi pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

- Dziś w nocy Rada Europejska zdecydowała się na udzielenie Wielkiej Brytanii elastycznego wydłużenia art. 50. do 31 października. To oznacza dodatkowych sześć miesięcy dla Wielkiej Brytanii. W tym czasie podejmowanie działań będzie całkowicie w rękach UK. [Wielka Brytania] może wciąż ratyfikować umowę wyjścia, co będzie oznaczało koniec wydłużenia (ang. extension). [UK] może także ponownie rozważyć całą strategię dotyczącą Brexitu, która może doprowadzić do zmian w deklaracji politycznej. Ale nie w umowie wyjścia. Aż do końca tego okresu UK będzie miała także możliwość odstąpienia od art. 50. i anulowania Brexitu. Wielka Brytania będzie nadal w oddany sposób kontynuowała współpracę z UE, jako jej pełnoprawny członek, zachowując wszystkie prawa, jako bliski przyjaciel i zaufany sojusznik – powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej. - Pozwólcie, że skończę wiadomość do naszych przyjaciół Brytyjczyków, [mówiąc, że] to wydłużenie jest tak elastyczne, jak tego oczekiwałem, [choć] odrobinę krótsze, niż się tego spodziewałem, ale wciąż jest wystarczające, żeby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie. Proszę nie zmarnujcie tego czasu – dodał przewodniczący RE.

