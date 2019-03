PILNE: Unia Europejska zakończyła przygotowania do no-deal Brexit!

Fot. Getty

W dniu dzisiejszym, przed południem, Unia Europejska poinformowała, że zakończyła przygotowana do ewentualnego twardego Brexitu. Jednocześnie w Brukseli panuje obecnie przekonanie, że wystąpienie scenariusza no-deal jest „coraz bardziej prawdopodobne”.

O tym, że Unia Europejska zakończyła przygotowania awaryjne na wypadek wystąpienia twardego Brexitu, poinformowała dziś nad ranem Komisja Europejska. Prace mające na celu uchronienie Wspólnoty przed chaosem związanym z twardym Brexitem trwały od grudnia 2017 r.

Oświadczenie Komisji Europejskiej zostało wydane zaledwie kilka dni po szczycie UE w Brukseli, na którym państwa członkowskie Wspólnoty zgodziły się wydłużyć Brexit o 2-8 tygodni. W zeszły czwartek Wielka Brytania otrzymała zgodę na przesunięcie daty Brexitu do 12 kwietnia (jeśli parlament nie poprze umowy Theresy May) albo do 22 maja (jeśli parlament zaakceptuje umowę wyjścia).

Komisja Europejska oznajmiła, że opublikowała 90 zawiadomień dotyczących twardego Brexitu i trzy komunikaty, a także że przygotowała 19 propozycji zmian w prawie, na wypadek, gdyby Wspólnota musiała sobie poradzić z konsekwencjami no-deal.

- Unia Europejska wciąż ma nadzieję, że to się nie wydarzy, ale jeśli umowa wyjścia nie zostanie zaakceptowana do piątku 29 marca, to 12 kwietnia może wystąpić scenariusz no deal. Unia Europejska przygotowała się na taki scenariusz i pozostała zjednoczona w czynieniu takich przygotowań. Teraz ważne jest, żeby każdy był gotowy i świadomy praktycznych konsekwencji, jakie może przynieść scenariusz no-deal – powiedział rzecznik KE.