PILNE: Tragedia w Polsce. Mężczyzna podpalił się pod Kancelarią Premiera. Miał przy sobie list

Przy wejściu do Łazienek Królewskich, naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie podpalił się niezindentyfikowany mężczyzna, który został już zabrany do szpitala. Policja otoczyła teren i zabezpieczyła go. Na miejscu tragedii było widać spalone ubrania a także list.

W piątek przed godziną 14 przy Kancelarii Premiera podpalił się nieznany mężczyzna. Jak podał Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”:

- Zgłoszenie przyjęliśmy o 13.40. Na miejscu interweniowały cztery zastępy. Strażacy ustalili, że mężczyzna dokonał samopodpalenia, został ugaszony przez pracowników KPRM. Udzieliliśmy pierwszej pomocy i przekazaliśmy poszkodowanego załodze pogotowia.

Przeczytaj też: Premier Morawiecki w Londynie zachęcał Polaków, aby wracali do kraju

Nie poinformowano jeszcze, co było przyczyną tragedii. Wiadomo jedynie, że mężczyzna podpalił się łatwopalną cieczą przy wejściu do Łazienek Królewskich. Teren został zabezpieczony przez policję, a na miejscu zdarzenia pozostały spalone ubrania oraz list.