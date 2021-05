PILNE: Strzelanina w rosyjskiej szkole! Dzieci wyskakiwały z okien [wideo]

W rosyjskiej szkole w Kazaniu doszło we wtorek do strzelaniny. Zginęło jedenaście osób w tym dziewięcioro dzieci. Napastników było – według wstępnych ustaleń – dwóch, a w czasie szturmu sił bezpieczeństwa jeden z nich został zabity.

Jak wstępnie ustalono, dwóch nastoletnich napastników otworzyło ogień w gimnazjum w Kazaniu, 820 km na wschód od Moskwy. Jeden z nich – 19-latek – został schwytany, a drugiego, który zabarykadował się z zakładnikami na ostatnim piętrze budynku, zabito w czasie szturmu.

Strzelanina miała miejsce w gimnazjum w Kazaniu, głównym mieście republiki Tatarstanu wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Początkowo pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące liczby ofiar. Agencja Interfax poinformowała o dziewięciu zabitych, z kolei agencja RIA Nowosti mówiła o siedmiu ofiarach śmiertelnych. Teraz z kolei podano, że zginęło 11 osób, w tym 9 dzieci.

Podano także, że oprócz strzelaniny w szkole doszło do wybuchu, a na nagraniach, które udostępniono w mediach społecznościowych, widać wybite szyby w budynku. Ponadto na nagraniach możemy zobaczyć także wyskakujące z okien i uciekające w popłochu dzieci.

⚡️DISTRESSING FOOTAGE. Children jump from the windows of their school in Kazan, as a shooter reportedly rampaged through their building.



At least 11 dead - two children died after jumping from a window.



The second shooter is reportedly dead. pic.twitter.com/kzoFsSJVYl