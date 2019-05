Fot: Wikimedia Commons

W szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim doszło do strzelaniny. Sprawcą miał być jej był uczeń, który zamaskowany wtargnął na teren placówki. Najpierw ranił uczennicę, a później postrzelił sprzątaczkę.

Jak donosi radio RMF FM osiemnastoletni sprawca miał wrzucić do budynku szkolnego dwie petardy hukowe. Raniły one 11-letnią uczennicę. Dziewczyna została trafiona w udo i klatkę piersiową. Następnie sprawca otworzył ogień do sprzątaczki. Trafił ją w brzuch. Ofiary zostały przewieziony do szpitali we Włocławku i Toruniu.

Wiadomo, że stan jednej z poszkodowanych jest ciężki.

Jaki przebieg miały te dramatyczne wydarzenia? - Do szkoły po godzinie 10 wszedł zamaskowany mężczyzna, który wrzucił do budynku petardy hukowe. Użył także broni w stosunku do pracownika szkoły - sprzątaczki. W wyniku działania petard ran doznała także uczennica szkoły - komentowała rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podinsp. Monika Chlebicz.

Nie wiadomo dokładnie z czego strzelał napastnik. Według policji obrażenia sprzątaczki nie są charakterystyczne dla obrażeń zadanych w wyniku postrzału z broni palnej. Samego napastnika natomiast udało się unieszkodliwić i aresztować. - Mężczyzna został obezwładniony przez pracownika szkoły, po czym przekazany przybyłym na miejsce policjantom - dodaje Chlebicz. Zabezpieczono również broń, którą się posługiwał.

Zarówno władze szkoły, jak służby mundurowe zapewniają, że sytuacja znajduje się już pod kontrolę i nie ma żadnego zagrożenia. Policja wciąż znajduje się na miejscu wraz z wojewodą kujawsko-pomorskim, który osobiście pojawił się na miejscu wydarzeń. Do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr. 1 imienia Władysława Łokietka został wystosowany apel o odbieranie swoich pociech.

Joachim Brudziński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznym i Administracji na Twitterze zapewnia, że "dzieci i pracownicy szkoły zostali objęci wszelką pomocą w tym wsparciem psychologów".

Kim był sprawca i jakie były jego motywy? Nie wiadomo. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji 18-latek to były uczeń tej szkoły, który leczył się psychiatrycznie.