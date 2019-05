PILNE: Służby zatrzymały Mikołaja B. "Mohammeda", który planował zamach w Polsce!

5 dni po zamachu terrorystycznym w Londynie głos zabrała żona Khalida Masooda. Rohey Hydara wyraziła głębokie ubolewanie w związku z tym, co zrobił jej mąż, ale równocześnie zaapelowała do dziennikarzy,...

"Terroryzm to obecnie największe zagrożenie, jakiemu Wielka Brytania musi stawić czoła. Przez ostanie sześć miesięcy udaremniliśmy sześć zamachów terrorystycznych - najwięcej podczas 30 lat mojej pracy...

W mieście Christchurch w Nowej Zelandii urządzono krwawą masakrę muzułmanom. Sprawcy otwarli ogień do wiernych modlących się w dwóch meczetach. Zamordowano 40 osób, a kolejnych 48 zostało rannych, w tym...

Zarówno Partia Konserwatywna, jak i Partia Pracy w obliczu zamachu w Manchesterze zdecydowały się zawiesić do odwołania swoje kampanie wyborcze.

Gdyby nie grupa anonimowych mężczyzn, którzy po ataku muzułmańskiego nożownika momentalnie rzuciła się, by go zatrzymać, ofiar w Hamburgu mogło być wczoraj znacznie więcej. Bohaterską postawę zwykłych...

W okolicach centrum handlowego The Brewery w Londynie zauważono podejrzenie wyglądającą paczkę. Na miejsce została natychmiast wezwana policja.

PILNE! Strzały przed meczetem - osiem osób rannych, trwa pościg za podejrzanymi

We francuskim mieście Awinion w niedzielę wieczorem przed meczetem Arrahma doszło do strzelaniny. Napastnicy mieli otworzyć ogień do ludzi wychodzących ze świątyni. Osiem osób odniosło lekkie rany, a sprawcy...