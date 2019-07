PILNE: Samolot ze 152 osobami na pokładzie przygotowuje się do awaryjnego lądowania w Tel Awiwie! Na miejsce wysłano ponad 100 karetek

Fot. Getty

Samolot Electra Air Boeing 737 przymierza się do awaryjnego lądowania na lotnisku Ben Gurion w Tel Awiwie. Wiadomo jest, że na pokładzie samolotu znajdują się 152 osoby, a także że w chwili startu z lotniska w Kolonii w samolocie eksplodowała przynajmniej jedna opona.

Władze izraelskiego portu lotniczego Tel Awiw-Ben Gurion ogłosiły najwyższy poziom gotowości. Na miejscu jest już ponad 100 karetek, a także gotowe do gaszenia pożaru zastępy straży pożarnej. Przed awaryjnym lądowaniem samolot musi zrzucić całe paliwo, żeby zminimalizować ryzyko eksplozji.

Jak donosi „Jerusalem Post” pomoc na pomoc samolotowi Electra Air Boeing 737 wysłane zostały izraelskie myśliwce, które pomogą pilotom ocenić skalę uszkodzeń.

100 ambulances sent to #BenGurion airport ahead of an expected emergency landing of an #ElectraAir plane that took off from #Cologne airport a few hours ago. #Israel air force jets deployed to it say it has a blown back left tyre. 152 people are on board. https://t.co/c2q0wPjwvr