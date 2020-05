PILNE: Samolot pasażerski ze 107 osobami na pokładzie spadł na budynki mieszkalne

Fot. Twitter

Dziś przed południem czasu GMT samolot pasażerski ze 107 osobami na pokładzie nie trafił w pas startowy w Karaczi i runął na pobliskie budynki mieszkalne. Tuż przed lądowaniem pilot zgłaszał wieży kontrolnej problem techniczny.

Do katastrofy samolotu pasażerskiego Airbus A320 linii Pakistan International Airlines doszło ok. godz. 15 czasu lokalnego, czyli ok. godz. 11 czasu GMT. Wiadomo jest, że na pokładzie maszyny, która runęła na budynki mieszkalne w pobliżu lotniska w Karaczi, było 99 pasażerów i 8 członków załogi. Samolot roztrzaskał się dosłownie na minutę przed planowanym lądowaniem, a w miejscu katastrofy w niebo wzbiła się ogromna chmura czarnego dymu.

Na miejscu szybko zjawiły się służby ratunkowe, ale jest mało prawdopodobne, by udało im się uratować kogokolwiek z pasażerów lub załogi. Nie wiadomo też na razie, ile osób znajdowało się w chwili katastrofy na ziemi i ile z nich straciło życie w miejscu albo w okolicy styku maszyny z ziemią. Samolot zniszczył przynajmniej kilka budynków, a także pewną ilość zaparkowanych w pobliżu samochodów.

Samolot Pakistan International Airlines wykonywał wewnętrzny lot z Lahaur (miasta we wschodnim Pakistanie i stolicy regionu Pendżab) do Karaczi (największego miasta w Pakistanie). Jest już niemal pewne, że tuż przed lądowaniem na lotnisku Jinnah International Airport w Karaczi pilot zawiadomił wieżę kontrolną o problemie technicznym, ale na minutę przed planowanym lądowaniem komunikacja z pilotami całkowicie się urwała. Przypomnijmy, że linie lotnicze w Pakistanie nie cieszą się dobrą reputacją z uwagi na starzejącą się flotę i stosowane środki bezpieczeństwa, a swego czasu linie PIA miały także zakaz lotów na terytorium Unii Europejskiej.