PILNE: Ryanair wyprzedaje bilety lotnicze w Boxing Day na wakacje już od 4.88 funta

Linie lotnicze Ryanair świętują Boxing Day oferując bilety w promocyjnych cenach, nawet od 4.88 funta. Zainteresowani powinni się jednak spieszyć z zakupem.

Z okazji Boxing Day wiele firm organizuje wyprzedaże dla swoich klientów. Ryanair także postanowił przeznaczyć pulę biletów na okres wakacyjny, które można dzisiaj nabyć w promocyjnych cenach. W czasie trwania wyprzedaży irlandzkie linie lotnicze oferują bilety za mniej niż 5 funtów.

Koszt lotu do Norwegii, Danii i Szwecji w promocji Ryanaira zamyka się już w cenie 4.88 funta. Z kolei za niecałe 10 funtów możemy udać się irlandzkimi liniami do Portugalii, Hiszpanii oraz Irlandii. W korzystnej ofercie znalazły się także loty do miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów – Malagi, Faro, Werony. Ci, których interesują dalsze podróże, także znajdą coś dla siebie. Za 17 funtów można już kupić bilety do Maroka, gdzie nawet w lutym możemy cieszyć się piękną pogodą, a na Cypr możemy polecieć już za 12.73 funta.

Promocją Ryanaira objęte są loty m.in. z lotniska Stansted, Newcastle, Newquay oraz z Edynburga. Zainteresowani powinni się jednak pospieszyć z zakupem, gdyż najlepsze bilety mogą zostać szybko wyprzedane.

Rok 2018 był ciężki dla Ryanaira z uwagi na częste strajki pilotów i załogi oraz skalę odwołanych lotów, jednak nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych tanich linii lotniczych w Europie. W nowym roku kontrowersyjny szef Raynaira Michael O’Leary będzie obchodzić 25-lecie na stanowisku dyrektora wykonawczego firmy. Przeprowadził on irlandzkie linie przez najcięższy okres pełen zmian i doprowadził do momentu, w którym Ryanair stał się wiodącą firmą w branży obsługującą rocznie 135 milionów pasażerów na kontynencie.

