PILNE: Rozbił się samolot ze 133 osobami na pokładzie! Boeing 737 gwałtownie stracił prędkość

Fot. Getty

Dziś nad ranem, o 6:20 czasu GMT, rozbił się Boeing 737 z ponad 130 osobami na pokładzie. Ze wstępnych danych dostępnych na portalu FlightRadar24 wynika, że samolot gwałtownie stracił prędkość.

Do katastrofy doszło w chińskiej prowincji Guangxi, o godz. 6:20 czasu GMT. Na zboczach gór nieopodal miasta Wuzhou, w regionie Teng, rozbił się samolot China Eastern Airlines, ze 133 osobami na pokładzie. Z danych dostępnych na portalu FlightRadar24 wynika, że maszyna (lot nr MU5735) leciała z Kunming do Guangzhou. Boeing 737-89P miał tuż przed katastrofą bardzo szybko tracić prędkość. Samolot przestał nadawać sygnał, znajdując się niedaleko Wuzhou, nieco na południowy zachód od miasta.

Samolot Boeing był nowy

Niewiele wiemy jeszcze o katastrofie, do której doszło zaledwie kilka godzin temu. Ale ze wstępnych informacji wynika, że samolot został dostarczony przewoźnikowi China Eastern Airlines w czerwcu 2015 r., co oznacza, że maszyna była w użyciu zaledwie sześć lat. Dwusilnikowy, jednonawowy Boeing 737 to jeden z najpopularniejszych na świecie modeli samolotów do lotów krótko- i średniodystansowych.

We flocie China Eastern Airlines znajduje się wiele wersji Boeingów, w tym 737-800 i 737 Max.

Warto zauważyć, że ostatnia tego typu katastrofa samolotu pasażerskiego w Chinach miała miejsce 12 lat temu - w 2010 roku.