PILNE: Rada Europejska zgodzi się na przedłużenie Brexitu, ale tylko do 22 maja! Polska jako jedyna zgodziła się na termin 30 czerwca

Jak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji, liderzy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, po wysłuchaniu przemowy Theresy May w Brukseli, wyrazili zgodę na krótkie wydłużenie Brexitu, ale tylko do 22 maja. Warunkiem zgody UE ma być też przyjęcie w przyszłym tygodniu umowy wyjścia przez brytyjskich parlamentarzystów.

Z relacji dyplomatów wynika, że w kwestii przedłużenia Brexitu do 22 maja (a zatem na dzień przed rozpoczęciem się wyborów do Parlamentu Europejskiego) panuje wśród państw członkowskich UE powszechna zgoda. Jedynym państwem, które zgodziłoby się na wydłużenie terminu Brexitu do 30 czerwca (czyli tak, jak o to wnioskowała Theresa May) jest Polska. Tylko polscy dyplomaci stwierdzili podczas posiedzenia Rady, że nie widzą prawnych przeszkód dla takiego rozwiązania, mimo iż opuszczenie Wspólnoty zgodnie z propozycją UK nastąpiłoby już po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W kuluarach mówi się jednak także o jeszcze krótszym wydłużeniu Brexitu. Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócili bowiem uwagę na fakt, że przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego zaczynają się już w kwietniu, a to oznacza, że Zjednoczone Królestwo musiałoby opuścić Unię Europejską najdalej do połowy kwietnia. Ponad miesiąc przez wyborami zaczyna się kampania, a jeśli chodzi o aspekty techniczne, to muszą też zostać wydrukowane karty wyborcze. Dodatkowo miejsca w PE, przysługujące niegdyś Brytyjczykom, zostały równomiernie rozdysponowane między państwa członkowskie, a to oznacza, że jeśli Wielka Brytania wzięłaby jednak udział w wyborach europejskich, to te extra miejsca musiałyby zostać krajom 27-ki odebrane.

Należy jednak podkreślić, że we wnioskach z posiedzenia Rady Europejskiej z pewnością znajdzie się zapis o warunkowym wydłużeniu Brexitu. Oznacza to, nie mniej nie więcej, że jeśli brytyjscy deputowani nie zaakceptują w przyszłym tygodniu umowy wyjścia wynegocjowanej przez Theresę May, to Wielka Brytania o krótkim przesunięciu Brexitu będzie mogła tylko pomarzyć.