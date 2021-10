PILNE: Pożar w centrum handlowym w Londynie. Ewakuowano setki klientów [wideo]

fot. London Fire Brigade

Około 60 strażaków przyjechało do pożaru sklepu usytuowanego na pierwszym piętrze w centrum handlowym w Stratford, we wschodnim Londynie niedaleko Olympic Park. Z zadymionego budynku ewakuowano setki klientów.

W centrum handlowym Westfield w Stratford wybuchł pożar w niedzielę przed południem na pierwszym piętrze budynku. Policja pomagała strażakom w ewakuacji setek klientów. Rzecznik straży pożarnej powiedział, że „do gaszenia ognia przyjechało osiem wozów strażackich i około 60 strażaków”.

Pożar w centrum handlowym w Londynie

Pierwsze zgłoszenia w związku z pojawieniem się ognia w centrum handlowym w Londynie odebrano o godzinie 10:00 rano w niedzielę, a pożar udało się ugasić około godziny 11:44.

Rzecznik London Fire Brigade powiedział: „Strażacy poradzili sobie z niewielkim pożarem w sklepie na pierwszym piętrze centrum handlowego. Budynek został ewakuowany i nikt nie odniósł obrażeń (…) W gaszeniu ognia uczestniczyły załogi ze Stratford, Leytonstone, Leyton, Plaistow oraz innych okolicznych stacji pożarnych. W sprawie przyczyny pożaru wszczęte zostanie śledztwo”.

A lot of firefighters and access to Westfield Stratford closed. There’s an helicopter now. pic.twitter.com/QleGOqpvxt — Clément Gonzalvez (@ClementGzl) October 17, 2021

Relacje świadków pożaru w centrum handlowym

Londyńczycy, którzy wybrali się do centrum handlowego Westfield w niedzielę, opublikowali w sieci zdjęcia z ewakuacji budynku. Jedna z kobiet napisała, że poszła do kina na nowy film z Bondem „No Time to Die”, jednak „niedzielny poranek w kinie nie przebiegł zgodnie z planem”.

Inny świadek pożaru, który opublikował zdjęcie dymu w centrum handlowym, napisał: „Nie jest to mały ogień…”.

Rzecznik Met Police napisał na Twitterze: „Pomagamy strażakom w ewakuacji #Westfield Shopping Centre w #Stratford ze względu na pożar”.