PILNE: Pożar budynku mieszkalnego w Elephant and Castle w południowym Londynie [wideo]

fot. Twitter

Na 18. piętrze budynku mieszkalnego w Londynie wybuchł pożar w czwartek przed południem. Około 60 strażaków walczyło z ogniem. Świadkowie zdarzenia opublikowali na Twitterze zdjęcia, na których widać gęsty dym wydobywający się z budynku.

Strażacy z London Fire Brigade zostali wezwani do pożaru budynku mieszkalnego w Elephant and Castle koło godziny 11:00 w czwartek po tym, jak świadkowie zobaczyli balkon w ogniu na 18. piętrze.

Building on fire in Elephant and Castle right now. Walworth Road closed and 10+ fire engines/police in attendance @myldn@BBCLondonNewspic.twitter.com/0bd6JTGJut — Liam Jack (@liamdmjack) November 4, 2021

Pożar w Londynie

Ze względu na pożar w budynku, konieczna była ewakuacja mieszkańców trzech pięter. Strażacy poinformowali o 12:25, że udało im się opanować ogień. Walczyło z nim 60 strażaków z zespołów z południowego i centralnego Londynu, włączając rejony Lambeth, Dockhead, Dowgate i Brixton.

- Strażacy pracowali niezwykle ciężko nad opanowaniem ognia w Elephant and Castle. Zamknięto sąsiednie ulice, na których jest obecnie dużo ludzi. Strażacy pozostaną na miejscu dzisiaj po południu. Apelujemy do mieszkańców, aby unikali tego rejonu. Ewakuowano mieszkańców budynku z trzech pięter. Obecnie nie mamy żadnych informacji o tym, że ktoś został ranny - powiedział Dave Hill ze straży pożarnej.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Eight fire engines and around 60 firefighters have been called to a fire on Deacon Street in #ElephantandCastle. More information to follow https://t.co/yO80wD2TUA — London Fire Brigade (@LondonFire) November 4, 2021

To już trzeci pożar w Elephant and Castle

Od lata jest to już co najmniej trzeci pożar w rejonie Elephant and Castle w południowym Londynie. 6 sierpnia zapalił się pawilon na placu budowy, a 28 czerwca pożar wybuchł w pobliżu stacji metra Elephant and Castle. Obecnie okolica przechodzi znaczną przebudowę, powstają w niej nowe mieszkania i nowe centrum handlowe.