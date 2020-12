PILNE: „Wiele ofiar” po potężnej eksplozji niedaleko Bristolu. Trwa akcja ratunkowa

Fot. Twitter/@jawadburhan98

W oczyszczalni ścieków w okolicy Bristolu doszło dziś do potężnego wybuchu. Policja i straż pożarna poinformowały o „wielu ofiarach”. Akcja ratunkowa wciąż trwa.

Do potężnej eksplozji w zbiorniku chemicznym doszło dziś przed południem w oczyszczalni ścieków niedaleko Bristolu. Około godziny 11:20 na miejsce do Wessex Water w Avonmouth wezwano służby ratownicze, straż pożarną i policję.

Akcja ratunkowa nadal trwa i ostateczna liczba ofiar wciąż nie jest znana, jednak policja i straż pożarna zgodnie informują, że ofiar jest wiele. Policja określiła wybuch jako „poważny” i aktualnie bada przyczyny eksplozji. „Doszło do wybuchu w jednym ze zbiorników chemicznych w oczyszczalni ścieków Wessex Water w Bristolu (…) możemy potwierdzić, że jest wiele ofiar”, poinformowała policja. Nieoficjalne doniesienia mówią nawet o możliwych ofiarach śmiertelnych, jednak nie są to potwierdzone informacje.

Jeden ze świadków doniósł BBC, że słyszał „bardzo głośną eksplozję”, która „zatrzęsła budynkami”. Inna osoba powiedziała, że widziała „około 10 karetek jadących na miejsce zdarzenia”. W akcji ratunkowej biorą udział wozy strażackie, karetki pogotowia, helikoptery oraz inny ciężki sprzęt.

Zaniepokojenie potężną eksplozją w Bristolu wyraziła między innymi Szefowa Home Office Priti Patel, która napisała na Twitterze: „Jestem głęboko zaniepokojona doniesieniami o eksplozji składu w Avonmouth. Myślę o osobach poszkodowanych i naszych dzielnych służbach ratunkowych, które ciężko pracują, aby opanować ten incydent”.

Deeply concerned at reports of a warehouse explosion in Avonmouth.



My thoughts are with those affected and our brave emergency services working hard to resolve this incident. https://t.co/jAvhBd2JKg