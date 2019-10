PILNE! Polak oskarżony o dokonanie masakry w USA - nasz rodak miał zastrzelić pięć osób

Jak podaje lokalny serwis ABC Chicago 66-letni Krzysztof M. został oskarżony o zamordowanie pięciu osób. Do tej tragedii doszło w sobotę 12 października, w godzinach popołudniowych, w chicagowskim Dunning. Co się tam wydarzyło?

Nasz rodak miał do otworzyć ogień do części swoich ofiar, gdy ci spożywali posiłek i niczego się nie spodziewali. Później, dopadł kolejną ofiarę. Wszedł po schodach na trzecie piętro, gdzie miał dokonać następnego morderstwa. Kobieta, która próbowała uciekać została zabita strzałem w tył głowy. Nie zginęła na miejscu, jej zgon został ogłoszony już po przewiezieniu do szpitala.

Polak, który jest emerytowanym kierowcą ciężarówki został zatrzymany przez policję, a następnie postawiono go przed sądem. Został oskarżony o dokonanie pięciu morderstw pierwszego stopnia. "Diabeł na sterydach" - w taki sposób miał zostać określony przez sędziego nasz rodak po zapoznaniu się z materiałem dowodowym. W związku z tym nie zdecydowano się na jego zwolnienie z aresztu za kaucją.

- Myślę, że mnie szukacie. Zrobiłem to - w taki sposób miał zwrócić się Krzysztof M. do policjantów, którzy go aresztowali. Co więcej, jak ustalono w trakcie dochodzenia, po strzelanina sprawca zostawił broń w swoim mieszkaniu i jak gdyby nigdy nic wyszedł na zewnątrz.

W trakcie późniejszych czynności policja znalazła dwa listy napisane w języku polskim przez Krzysztofa M. Według relacji ABC Chicago znalazły się w nim między innymi takie treści: "Tomorrow. No mercy without any stupid hesitation. Remember who you are. Remember what this piece of s--- is doing to you. Enough"

Nie sprecyzowano jakie pretensje M. miał mieć wobec sąsiadów, ale prokurator potwierdził, że mężczyzna miał zostać wkrótce eksmitowany, co miało być przyczyną konfliktu z innymi lokatorami. Potwierdził to Anthony Riccio z chicagowskiej policji. - Znał wszystkich w budynku i wszyscy go znali - powiedział Riccio. - Mówią, że miał problemy z utrzymaniem gniewu na wodzy. Wiemy, że wcześniej dochodziło do innych konfliktów. Nie wiemy jednak, co było bezpośrednią przyczyną tych wydarzeń.