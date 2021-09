PILNE: "Podejrzany przedmiot" znaleziony pod biurem Borisa Johnsona. Whitehall i Downing Street odcięte policyjnym kordonem [WIDEO]

Fot: Wikimedia Commons

Zagrożenie bombowe w Londynie - stołeczna policja ruszyła z interwencją w sprawie "podejrzanego przedmiotu", który został znaleziony w pobliżu biura szefa brytyjskiego rządu na Downing Street.

W ramach interwencji funkcjonariuszy Met Police drogi w okolicy Whitehall, ulicy wokół której skupione są budynki rządowe oraz Downing Street, gdzie znajduje się siedziba brytyjskiego premiera i Kanclerza Skarbu, zostały zamknięte. Służby zabezpieczyły teren za pomocą policyjnego kordonu i przystąpiły do wykonywania czynności związanych z zagrożeniem bombowym. Powodem tej sytuacji był "podejrzany przedmiot", który został znaleziony w pobliżu biura Borisa Johnsona, premier brytyjskiego rządu.

"Krótko przed godziną 11:00 w środę, 8 września, funkcjonariusze dyżurni w pobliżu Downing Street zauważyli przedmiot leżący na ulicy" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez The City of Westminster Police w mediach społecznościowych. "Kordon został ustanowiony podczas, gdy przeprowadzaliśmy ocenę czy przedmiot ten może stanowić zagrożenie". Jak donoszą świadkowie w ramach tej operacji brali udział czlonkowie zespołów zajmujących się rozbrajaniem materiałów wybuchowych.

Wkrótce potem, o godzinie 11:32 wystosowano aktualizację, w której mogliśmy przeczytać, że po przeprowadzeniu odpowiednich działań ustalono, że przedmiot nie stwarza zagrożenia. Podano również informację o zniesieniu kordonu. Pozostaje jedynie pytanie czy mamy do czynienia z absolutnym przypadkiem, sytuacją, która nie stanowiła żadnego niebezpieczeństwa dla najważniejszych osób w państwie, czy ktoś podrzucając ów przedmiot chciał spowodować chaos i zamieszanie.

W mediach społecznościowych pojawiły się również nagrania dokumentujące pojawienie się zagrożenia i akcję policjantów. Zobaczcie jeden z nich:

#Whitehall blocked off from Parliament Square to Horseguards. What's going on? pic.twitter.com/1ffHenzTQs