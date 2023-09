Crime Podejrzany o terroryzm uciekinier z więzienia, Daniel Khalife złapany

Po ogólnokrajowej obławie udało się aresztować 21-letniego Daniela Khalife’a. Uciekinier z więzienia przebywał na wolności od 6 września. Wtedy to zbiegł z HMP Wandsworth w przebraniu szefa kuchni i ukrył się w podwoziu furgonetki dostarczającej żywność.

Pościg za podejrzanym o terroryzm 21-letnim ex-żołnierzem i domniemanym terrorystą trwał od środy. Zaangażowały się w niego służby w całym kraju. Wprowadzono również dodatkowe kontrole na lotniskach i w portach.

Uciekinier z więzienia złapany

Metropolitan Police podało, że uciekinier z więzienia, Daniel Khalife został zatrzymany tuż przed godziną 11.00 w rejonie Chiswick w zachodnim Londynie. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie.

Jeszcze przed ucieczką, Khalife’a przetrzymywano przed procesem w związku z zarzutami o terroryzm. 21-latka oskarżono o pozostawienie fałszywych bomb w RAF Stafford. Ponadto postawiono mu także zarzuty dotyczące wyłudzenia informacji na temat innego członka sił zbrojnych. Uznano, że istniało prawdopodobieństwo wykorzystania ich w przygotowaniu ataku terrorystycznego. Ex-żołnierz zaprzecza oskarżeniom.

20 000 funtów nagrody

W trakcie poszukiwań Khalife’a policja zaoferowała 20 000 funtów nagrody za informację, która bezpośrednio doprowadzi do aresztowania uciekiniera z więzienia. Policja zaapelowała do członków społeczeństwa, aby dzwonili pod numer 999 lub 101 w przypadku posiadania ważnych informacji na temat zbiega.

Aby można było przesyłać nagrania CCTV, z kamer umieszczonych przed domami lub też z telefonów komórkowych, bądź kamer samochodowych, policja uruchomiła specjalną witrynę internetową.

Jak więźniowi udało się uciec?

Według Vanessy Frake, byłej szefowej ochrony więzienia Wormwood Scrubs, Danielowi Khalife udało się uciec jedynie dzięki „katastrofalnemu złamaniu procedur” w więzieniu w Wandsworth.

– Każdy pojazd dostawczy wjeżdżający do więzienia jest dokładnie przeszukiwany i przydzielany jest mu pracownik, który eskortuje go dokądkolwiek zmierza – w tym przypadku do kuchni – powiedziała BBC Radio 5 Live Frake.

Ponadto kobieta nie rozumiała, jak mogło dojść w ogóle do sytuacji, w której Khalife pracował w kuchni, skoro nie był więźniem skazanym.

