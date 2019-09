PILNE: Płonie blok mieszkalny w Londynie! Z potężnym pożarem walczy ponad 100 strażaków z 20 wozów strażackich

Fot. Twitter

20 wozów strażackich i blisko 130 strażaków walczy z potężnym pożarem, który dziś w nocy wybuchł w Sutton - jednej z gmin Wielkiego Londynu. Ogień trawi 4-piętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Worcester Park.

Ogień pojawił się w budynku mieszkalnym przy Sherbrooke Way, w dzielnicy Worcester Park w Sutton, ok. 1:30 rano. Pożar szybko się rozprzestrzenił, tak że straż pożarna otrzymała aż kilkadziesiąt telefonów z wezwaniem do pilnej interwencji. Na miejscu szybko pojawili się także ratownicy z London Ambulance Service, ale jak na razie nie ma informacji o tym, żeby ktoś na skutek pożaru został poważnie ranny.

Obecnie z pożarem walczy blisko 130 strażaków z 20 wozów strażackich. Już o godz. 2:30 strażacy informowali, że ogień zajął cały, 4-piętrowy budynek. - To trudny pożar, a strażacy ciężko pracują, aby opanować płomienie – powiedział Graham Adams London Fire Brigade. - Strażacy pozostaną na miejscu jeszcze przez przynajmniej kilka godzin, a my apelujemy do ludzi, aby w miarę możliwości omijali tę okolicę – dodał.

Firefighters are continuing to work hard at the challenging fire in #WorcesterPark. Our 999 control officers have taken 29 calls to the fire https://t.co/vwKhI20eC7pic.twitter.com/iwmJjCj1Uu — London Fire Brigade (@LondonFire) September 9, 2019

"This is a challenging fire involving all floors of a four storey building." Twenty fire engines and 125 firefighters remain at the scene in #WorcesterParkhttps://t.co/vwKhI20eC7pic.twitter.com/tsILvAU1T8 — London Fire Brigade (@LondonFire) September 9, 2019

Jak na razie nie jest znana przyczyna wybuchu pożaru. Wiadomo tylko, że budynek jest częścią szeroko zakrojonej inwestycji budowlanej "The Hamptons", ukończonej w 2010 r.

