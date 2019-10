PILNE: Partia Pracy zamierza poprzeć wniosek o rozpisanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych w grudniu

We wtorek w Izbie Gmin ma się odbyć głosowanie nad wnioskiem dotyczącym wyborów.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami lider Partii Pracy zamierza poprzeć wniosek o rozpisanie wcześniejszych wyborów parlamentarnych w grudniu. Jeremy Corbyn nie ukrywał, że postąpi tak, gdy tylko niebezpieczeństwo twardego Brexitu zostanie zażegnane.

Wielka Brytania zmierza do zorganizowania przyspieszonych wyborów parlamentarnych jeszcze w grudniu. Lider laburzystów powiedział członkom swojego gabinetu, że jego cel związany ze zniesieniem ryzyka twardego Brexitu został osiągnięty i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, poprze wcześniejsze wybory parlamentarne.

Przeczytaj też: Wtorek w Izbie Gmin: Boris Johnson złoży kolejny wniosek o rozpisanie przyspieszonych wyborów! Nie obędzie się jednak bez zmian w prawie...

Rząd będzie starał się we wtorek przekonać parlamentarzystów do poparcia kwestii rozpisania wyborów 12 grudnia po tym, jak przegrał w Izbie Gmin przeforsowanie ich 9 grudnia. Corbyn powiedział, że laburzyści przystąpią do „najbardziej ambitnej i radykalnej kampanii na rzecz dokonania prawdziwej zmiany, jakiej ten kraj nigdy nie widział”.

Po tym, jak Unia Europejska zgodziła się na przesunięcie terminu Brexitu na 31 stycznia 2020 roku, aby uniknąć twardego Brexitu 31 października, czyli w ten czwartek, Jeremy Corbyn poinformował swój gabinet:

- Konsekwentnie mówiłem, że jesteśmy gotowi na wybory i nasze wsparcie dla tego jest uzależnione od zniesienia opcji twardego Brexitu. Otrzymaliśmy potwierdzenie od Unii Europejskiej dotyczące przesunięcia terminu wyjścia do 31 stycznia, dlatego na następne trzy miesiące nasz cel został osiągnięty.

Minister sprawiedliwości w Gabinecie Cieni, Richard Burgon powiedział, że laburzyści chcą, aby Boris Johnson został pozbawiony stanowiska „jeszcze przed świętami”, jednak nie potwierdził, za jaką konkretną datą wyborów jego partia chce głosować.

Posłowie mają w sprawie przyspieszonych wyborów głosować jeszcze dziś.

Partia SNP oraz Liberalni Demokraci chcą zorganizowania wyborów 9 grudnia, aby powstrzymać Borisa Johnsona przed przeforsowaniem umowy brexitowej w parlamencie. Rządowy wniosek opublikowany przed debatą w Izbie Gmin zawiera datę 12 grudnia, jednak źródło z Downing Street poinformowało BBC, że rząd jest gotów zgodzić się także na datę 11 grudnia.

Przeczytaj koniecznie: Boris Johnson przegrał głosowanie ws. przyśpieszonych wyborów! Po raz trzeci