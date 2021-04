PILNE: Parlament Europejski poparł wydawanie unijnych certyfikatów szczepionkowych

Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie unijnego certyfikatu szczepionkowego. Dokument ten w znaczny sposób ułatwi podróżowanie po krajach Wspólnoty. Kiedy możemy spodziewać się realizacji tego projektu?

W dniu dzisiejszym, 29 kwietnia 2021 roku, posłowie Parlamentu Europejskiego poparli rezolucję w sprawie wprowadzenia "paszportów szczepionkowych". Dokument w tej sprawie został przyjęty większości 540 głosów, gdy 119 głosów oddano przeciw, a 31 posłów wstrzymało się od oddania głosu.

To poparcie na poziomie PE przekłada się na polityczny mandat do negocjacji w sprawie ostatecznego kształtu rozwiązań w tej materii. Rozmowy będą toczyły się z poszczególnymi krajami członkowskimi. Ile potrwają i kiedy się zakończą? Tego nie wiadomo, ale Bruksela jest zdeterminowana, aby osiągnąć porozumienie w tej sprawie jeszcze przed rozpoczęciem wakacyjnego sezonu letniego.

Mówi się, że program może zacząć działać już w czerwcu 2021 roku.

EU COVID-19 certificate: #EPlenary adopts its mandate for negotiations with the Council. Talks to start soon.

Press release will follow. pic.twitter.com/xeDfq0d2Zo

Prace nad unijnym certyfikatem szczepionkowym postępują

Warto zaznaczyć, że unijne "paszporty szczepionkowe" miały początkowo nosić nazwę "Zielonych Certyfikatów Cyfrowych", ale po dzisiejszym głosowaniu została ona zmieniona na "Unijny certyfikat COVID-19". W sprawie "EU COVID-19 certificate" nie zdążono jeszcze wydać odpowiedniego komunikatu prasowego, więc szczegóły związane z projektem systemu, który ma obowiązywać w całej Wspólnocie, poznamy zapewne wkrótce.

Wiemy natomiast, że dokument ten będzie funkcjonował zarówno w formie cyfrowej, jak i w formie papierowej. Ma on na celu potwierdzenie faktu nie tylko zaszczepiania, ale także negatywnego testu na obecność koronawirusa w ostatnim czasie lub wyleczenia z Covid-19. Wygląda również na to, że ważność certyfikatu będzie ograniczona jedynie do 12 miesięcy, ale to również ma zostać potwierdzone.

Dodajmy również, że w Wielkiej Brytanii również trwają intensywne prace nad analogicznym rozwiązaniem. "Paszporty szczepionkowe" w UK mają zacząć funkcjonować już w przyszłym miesiącu. Według źródeł, na jakie powołuje się "The Daily Telegraph" już nawet 17 maja ci, którzy się zaszczepili przeciwko Covid-19, będą mogli swobodnie podróżować. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: "Paszporty szczepionkowe" zostaną wprowadzone w UK najwcześniej 17 maja".