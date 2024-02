Życie w UK Pilne ostrzeżenie Met Office. Będzie obowiązywać przez 18 godzin

Met Office wydało pilne ostrzeżenie przed deszczem, które będzie obowiązywało przez 18 godzin od niedzieli. Może również dojść do problemów w podróżowaniu.

Najnowsze żółte ostrzeżenia pogodowe wydane przez Met Office dotyczą powodzi, którą mogą wywołać obfite opady deszczu. Pojawią się one w południowej i południowo-zachodniej Anglii.

Pilne ostrzeżenia Met Office

Met Office wydało pilne żółte ostrzeżenie dotyczące deszczu, który będzie padał obficie przez 18 godzin od niedzielnego popołudnia. Synoptycy twierdzą, że utrzymujące się opady deszczu mogą wywołać powodzie i zakłócenia w podróżowaniu w niektórych częściach Anglii.

Według Met Office trudne warunki pogodowe utrzymają się do poniedziałku rano. Najnowsze ostrzeżenie obowiązuje w Sussex i Kent od godziny 15.00 w niedzielę do godziny 09.00 w poniedziałek. Przewiduje się opady od 15 do 25 mm, ale w niektórych miejscach może spaść również 40 mm. Poziom wód gruntowych jest już wysoki, dlatego dalsze opady mogą wywołać powodzie.

W wyniku opadów deszczu mogą panować trudne warunki w podróży, dlatego prosi się kierowców o zachowanie ostrożności. Niektóre drogi mogą zostać zalane, co z kolei doprowadzi do odcięcia dojazdu do mniejszych miejscowości.

Zestaw awaryjny na wypadek powodzi

Poproszono również mieszkańców Wielkiej Brytanii, aby przygotowali plan przeciwpowodziowy i zestaw awaryjny, który będzie obejmował wszystkie niezbędne rzeczy, w tym ubrania, ładowarki do telefonów, latarki i baterie.

W ostrzeżeniu czytamy: „Przewiduje się, że w niedzielne popołudnie w Sussex i Kent deszcz będzie się utrzymywał przez całą noc. Opady powoli ustąpią w poniedziałek rano. Będą obfite od 15 do 25 mm, a w kilku miejscach mogą dojść nawet do 40 mm. Ponieważ grunt jest już nasycony, może dojść do powodzi i zakłóceń”.

Wspomniane zakłócenia mogą wystąpić w podróżach autobusowych i kolejowych. Z kolei Agencja Środowiska (Environment Agency) wydała 57 ostrzeżeń powodziowych i 192 alerty powodziowe w całej Anglii. Natural Resource Wales wydało również jedno ostrzeżenie powodziowe i sześć alertów powodziowych.