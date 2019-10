PILNE! Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla za rok 2018

Fot: Wikimedia Commons

Polska pisarka z Literacką Nagrodą Nobla! Choć wyróżnienie zostało przyznane teraz, w 2019, to Olga Tokarczuk otrzymała ten laur za rok 2018, kiedy w atmosferze skandalu zdecydowano o nieprzyznawaniu tej nagrody z powodu afery wokół Jean-Claude`a Arnaulta.

"For a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life" ("za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia") - czytamy w uzasadnieniu przyznania Literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk wystosowanym przez Szwedzką Akademię. Dodajmy, że obok Tokarczuk uhonorowano również austriackiego pisarza Petera Handke, który otrzymał nagrodę za rok 2019.

CZYTAJ TAKŻE: Co stanie się z kartami EHIC? Wielka Brytania wystąpiła do 31 krajów UE o zawarcie umów indywidualnych, odpowiedź otrzymała zaledwie od 3

Urodzona w Sulechowie polska pisarka, specjalizuje się w prozie i powieści, jest eseistką, autorką scenariuszy, poetką i psycholożką. To laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść "Bieguni" ("Flights") oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej "Nike" za powieści: "Bieguni" (2008) i "Księgi Jakubowe" (2015). Nie ma najmniejszych wątpliwości, że to jedna z najwybitniejszych współczesnych polskich pisarek, o niezwykle wyrazistym stylu, która nikogo nie pozostawia obojętnym.

O szansach Tokarczuk na literackiego Nobla mówiło się ostatnio bardzo dużo. Na naszą pisarkę zwracały uwagę takie tytuły, jak "New Yorker", "The New York Times" czy "The Guardian", ale nigdy nie była wyliczana w ścisłym gronie faworytek. Za takie uchodziły Kanadyjka Anne Carson, Maryse Conde z Gwadelupy, autora "Opowieści podręcznej" Margaret Atwood oraz Rosjanka Ludmiła Ulicka.

GORĄCY TEMAT: Co dalej z Brexitem? Zobacz, jakie scenariusze są teraz najbardziej prawdopodobne, skoro nowa umowa Johnsona została odrzucona

W związku z szansami autorki "Biegunów" i "Ksiąg Jakubowych" na literackiego Nobla wypowiedział się polski minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Na antenie TVN był gościem "Kropki nad i", programu prowadzonego przez Monikę Olejnik. Wicepremier przyznał wówczas, iż nie udało mu się nigdy skończyć żadnej książki Tokarczuk!

- Mówiłem publicznie, w wywiadach, że jest dla mnie ważna - odpowiadał na pytanie prowadzącej Gliński. - Zawsze, jeżeli polski pisarz dostałby Nobla, to ważne, chociaż niestety mam kłopot z tą nagrodą nie od dzisiaj - dodał, odpowiadając na pytanie o to, czy trzyma kciuki za jedną z najsłynniejszych polskich pisarek.

Przypomnijmy, pierwszą Polką nagrodzoną literackim noblem była Wisława Szymborska. Poetka otrzymała nagrodę w 1996 roku. Oprócz tego wśród naszych literatów na taki zaszczyt zasłużył sobie Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Stanisław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980).