PILNE: Olbrzymi pożar ciężarówki niedaleko Coventry! Autostrada M6 zamknięta w obu kierunkach

Na autostradzie M6 około godziny trzeciej w nocy niedaleko Coventry doszło do ogromnego pożaru ciężarówki, w którego gaszenie zaangażowano kilka jednostek straży pożarnej. Droga została zamknięta w obu kierunkach, a kierowców ostrzeżono przed 3-milowymi korkami i opóźnieniami 1,5-godzinnymi.

Koło godziny trzeciej w nocy doszło do gigantycznego pożaru ciężarówki na autostradzie M6. Policja zatrzymała ruch w obu kierunkach, a służby drogowe ostrzegają kierowców przed korkami w regionie długimi na 3 mile i utrudnieniami w ruchu, które potrwają jeszcze przez pewien czas.

Polecane: Dorset: Kobieta zginęła w samochodzie przygniecionym przez wyrwane przez wiatr drzewo. Policja apeluje o ostrożność

Entering hour three, #M6 still closed Southbound on the above-Coventry bit. About to deploy the emergency Chocolate Orange. https://t.co/N1LFpWPBpy