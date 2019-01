PILNE: Ogromna eksplozja w centrum Paryża! Są ofiary śmiertelne i wielu rannych

Fot. Twitter

Dziś nad ranem w centrum Paryża doszło do ogromnej eksplozji. Na skutek wybuchu zginęły przynajmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych.

Do wybuchu doszło w piekarni usytuowanej przy rue de Trevise (niedaleko ruchliwej ulicy rue La Fayette), w 9. dzielnicy Paryża. Eksplozja była tak silna, że w okolicznych mieszkaniach wypadły szyby, a sam lokal szybko zajęły płomienie. Strażakom udało się jednak sprawnie opanować ogień, dzięki czemu nie rozprzestrzenił się on na dalsze budynki.

Ze wstępnych informacji wynika, że do wybuchu doszło na skutek wadliwej instalacji gazowej. W chwili eksplozji w lokalu na szczęście nikogo nie było, ale wybuch ranił kilkadziesiąt osób znajdujących sie w jego pobliżu. Z najnowszych informacji wynika, że 4 osoby nie przeżyły eksplozji, a nawet kilkanaście kolejnych zostało ciężko rannych (o ich życie walczą teraz lekarze paryskich szpitali). Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoch strażaków, którzy przyjechali na rue de Trevise zaraz po otrzymaniu zgłoszenia o wycieku gazu.

- Na tym etapie możemy powiedzieć, że eksplozja wygląda na wypadek, zapewne spowodowany wyciekiem gazu - powiedział Remy Heitz przedstawiciel paryskiej prokuratury. - Siła eksplozji była tak duża, że w kamienicy zawalił się strop pomiędzy parterem i pierwszym piętrem - relacjonował z kolei na antenie TVN24 dziennikarz Radia RFI Piotr Muszyński.

