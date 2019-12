PILNE! W Wielkiej Brytanii odnotowano przypadek ZARAŻENIA małpią ospą

Public Health England oficjalnie potwierdziło przypadek rzadkiej infekcji wirusem małpiej ospy na terenie Wielkiej Brytanii. Według udostępnionych przez PHE informacji obywatel UK miał zarazić się nią podczas wizyty w Nigerii.

Obecnie osoba zarażona jest leczona w specjalistycznym ośrodku chorób zakaźnych w szpitalu Guy's and St Thomas's NHS Foundation Trust w Londynie. Służby skontaktowały się z osobami, które miały kontakt z zarażonym - zarówno z jeo bliskimi, jak i osobami, z które leciały tym samym samolotem z Afryki na Wyspę. PHE podkreśla, że małpia ospa jest bardzo rzadką chorobą wirusową, która nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi, a ewentualne zagrożenie dla ogółu społeczeństwa w Anglii i ewentualne ryzyko epidemii jest w tym przypadku bardzo niskie.

Co do tożsamości osoby zarażonej to wiadomo jedynie tyle, że pochodził z południowo-zachodniej części UK.

"W ramach środków ostrożności eksperci PHE ściśle współpracują z kolegami z NHS, aby wdrożyć szybkie procedury kontroli zakażeń" - czytamy w oficjalnym komunikacie udostępnionym na brytyjskich stronach rządowych. Dr Meera Chand, konsultant mikrobiolog Public Health England, zapewnia, że nie ma najmniejszych powodów do obaw i dodaje, że sytuacja znajduje się pod kontrolą najlepszych specjalistów.

A czym jest ospa małpia?

Ospa małpia (ang. monkeypox) jest rzadką chorobą zakaźną odzwierzęcą, która jest wywołana przez wirus ospy małpiej należący do rodzaju Orthopoxvirus. Pierwsze przypadki u ludzi stwierdzono w 1970 r. w ówczesnym Zairze. Choroba rzadko przenosi się na ludzi, a przez długi czas zachorowania stwierdzano wyłącznie w centralnej Afryce. W 2003 roku diagnozowana ją u mieszkańców środkowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Z kolei w zeszłym roku stwierdzono pierwszy przypadek wystąpienia choroby w Wielkiej Brytanii.

Choroba przenosi się w wyniku ugryzienia oraz przez kontakt z płynami ustrojowymi chorego zwierzęcia. Można się nią zarazić również od innego człowieka przez bliski kontakt. W większości przypadków małpia ospa jest wyleczalna, groźna może być jedynie w nielicznych przypadkach.

Małpia ospa objawia się: