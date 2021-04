PILNE: Nie żyje jeden z najbogatszych Brytyjczyków - Sir Richard Sutton został zasztyletowany w swoim własnym domu

Jeden z najbogatszych Brytyjczyk zamordowany - 83-letni Richard Sutton został zasztyletowany w swoim własnym domu. Jak donoszą brytyjskie media w wyniku ataku ucierpiała również partnerka milionera, która obecnie walczy o życie w szpitalu.

Do tych zdarzeń doszło w środę, 7 lipca 2021 roku, w godzinach wieczornych, na terenie rezydencji należącej do brytyjskiego milionera i arystokraty w Higher Langham, niedaleko Gillingham (hrabstwo Kent). 83-letni Sutton został dźgnięty nożem ze skutkiem śmiertelnym. Jak podaje portal informacyjny BBC jego śmierć została ogłoszona o godzinie 21:15.

Zamrodowano jednego z najbogatszych Brytyjczyków

W wyniku ataku ucierpiała również długoletnia partnerka życiowa Suttona, 65-letnia Anne Schrieber. Kobiecie co prawda udało się ujść napastnikowi, ale obecnie walczy o życie w szpitalu Southmead Hospital w Bristolu. Jej stan oceniany jest jako krytyczny.

Oficerowie Dorset Police zatrzymali w związku z tą sprawą 34-letniego mężczyznę. Udało się go aresztować w zachodnim Londynie, w Hammersmith. Mają mu zostać postawione zarzuty dotyczące morderstwa. Wszystko wskazuje na to, że ofiary i potencjalny sprawca znali się osobiście. Póki co mężczyzna nie trafił do aresztu, tylko do szpitala ze względu na obrażenia, które nie zagrażają jego życiu.

Kim był Sir Richard Sutton?

Majątek Sir Richarda Suttona w 2020 roku był wyceniany na 301 milionów funtów w ramach "Sunday Times Rich List". Dało mu to 435. miejsce na liście najbogatszych ludzie w UK. Sutton był posiadacze wielu nieruchomości i majątków ziemskich, w tym pięciogwiazdkowych hoteli Sheraton Grand i Athenaeum zlokalizowanych w centrum Londynu.

"Prowadzimy pełne dochodzenie, aby ustalić, co dokładnie wydarzyło się pod adresem w Higher Langham, i apeluję do każdego, kto widział lub słyszał coś podejrzanego w okolicy wieczorem 7 kwietnia, o skontaktowanie się z nami" - zakomunikował detektyw inspektor Simon Huxter, który prowadzi to śledztwo.