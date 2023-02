PILNE: Nicola Sturgeon zapowiedziała rezygnację ze stanowiska pierwszej minister Szkocji [wideo]

Szefowa szkockiego rządu „ma dość” i zapowiada złożenie rezygnacji. Nicola Sturgeon przyznała, że wie, że „nadszedł czas”, aby ustąpiła ze stanowiska pierwszego ministra Szkocji, dodając, że jest to „właściwe dla mnie, dla mojej partii i dla kraju”.

Dziś rano, 15 lutego 2023 roku, na konferencji prasowej w Bute House w Edynburgu, pierwsza minister Szkocjo Nicola Sturgeon zapowiedziała złożenie rezygnacji z piastowanego przez siebie stanowiska. Liderka Szkockiej Partii Narodowej zrezygnuje także z kierownictwa w tym stronnictwie, ale nie stanie się to natychmiast. Konkretny termin zostanie dopiero ogłoszony, aby dać czas władzom SNP na wybranie jej następcy. Sturgeon na czele szkockiego rządu stała przez ponad osiem lat, od listopada 2014 roku, po tym, jak zastąpiła Alexa Salmonda. Była najdłużej pełniącym tę funkcję politykiem w historii Szkocji.





Sturgeon ma dość i mówi dość

W kuluarach mówiło się o możliwości rezygnacji Nicoli Sturgeon już jesienią zeszłego roku. Wtedy właśnie brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, iż regionalny rząd Szkocji nie ma władzy, aby niejako samodzielnie, bez zgody centralnego rządu w Londynie, rozpisać (kolejne!) referendum niepodległościowe. Dla SNP pod wodzą Sturgeon oderwanie się od Zjednoczonego Królestwo było najważniejszym celem politycznym do zrealizowania w dającej się przewidzieć przyszłości. Zapowiedź rezygnacji można więc w tym kontekście odczytywać, jako porażkę platformy politycznej 5. Pierwszej Minister Szkocji.

Na zwołanej naprędce konferencji prasowej Nicola Sturgeon przyznała, iż „mocowała się” z tą decyzją „od kilku tygodni”, choć może ona dla wielu wydawać się nagła. Nie była to reakcja na „krótkoterminowe naciski”, jak to określiła. Przyznała, że jej rząd musiał stawić czoła „trudnych problemom”, ale dzięki jej ustąpieniu ze stanowiska, SNP zostanie „uwolnione” i zyska pełną swobodą w kwestii tego, jak najlepiej dążyć do niepodległości „bez martwienia się o postrzegane implikacje wynikających z mojego przywództwa”, jak mówiła.

Pierwsza minister Szkocji i liderka SNP zapowiada złożenie rezygnacji

Jednocześnie wyraźnie zaznaczyła, iż nie była już w stanie w pełni poświęcać się pracy na stanowisku pierwszego ministra. W związku z tym czuła, że ma obowiązek ustąpić. „Jeśli jedynym pytaniem było »czy mogę walczyć jeszcze przez kilka miesięcy?«, to odpowiedź brzmi: tak, oczywiście, że mogę. Ale jeśli pytanie brzmi: »czy mogę dać tej posadzie wszystko, czego żąda i na co zasługuje przez kolejny rok [...]?« – to szczerze mówiąc, odpowiedź jest już zupełnie inna”.

Polityczka dodała, iż SNP potrzebny jest nowy przywódca, który będzie walczył o niepodległą Szkocję. Dodawała też, że jej partia jest „zdecydowanie na dobrej drodze do wygrania następnych wyborów, podczas gdy nasi przeciwnicy wciąż dryfują”. Przemawiając w Edynburgu, Sturgeon powiedziała, że przeprowadzenie Szkocji przez pandemię był „zdecydowanie najtrudniejszą rzeczą, jaką zrobiła”, dodając, że ciężar odpowiedzialności był „ogromny”. „Dopiero niedawno zacząłem rozumieć, nie mówiąc już o przetwarzaniu, jaki to miało fizyczny i psychiczny na mnie” - mówiła.

Polityczka przyznała, że nie jest w stanie w pełni poświęcić się swoim dotychczasowym obowiązkom

Bez większej przesady można napisać, że w Szkocji doszło do prawdziwego (politycznego) trzęsienia ziemi. Wszyscy pytamy o to, co będzie, co stanie się dalej. Ostatnia seria sondaży wykazała, iż poparcie społeczne dla samej Sturegon, SNP oraz idei walki o niepodległość spadło. Po części zapewne wynikało to z głośnych kontrowersji wokół sprawy Isli Bryson. W chwili obecnej nie jest jasne, kto mógłby zastąpić Sturgeon na stanowisku szefa rządu oraz czy ogłosi powołanie tymczasowego lidera.

Brytyjskie media wśród potencjalnych następców obecnej pierwszej minister wymieniają kilka nazwisk. W pierwszym rzędzie wskazują na Johna Swinneya, partyjnego weterana, który objął krótko władze w partii po rezygnacji Salmonda. Angus Robertson, szkocki sekretarz ds. kultury i spraw zagranicznych oraz były przywódca frakcji SNP w rządzie brytyjskim to kolejny polityk z epoki Salmonda.

Kto zostanie następcą Nicoli Sturgeon?

Ma doświadczenie w prowadzeniu kampanii wyborczych SNP, ale nie jest lubiany przez lewe skrzydło własnego stronnictwa. Wymienia się także Kate Forbes, szkocką minister finansów, przebywającą obecnie na urlopie macierzyńskim po urodzeniu pierwszego dziecka. Lubiana w partii i szanowana w Holyrood, Forbes byłaby najmłodszą przywódczynią SNP, gdyby wygrała wyścig.

