PILNE: Nastolatek postrzelony w drodze do szkoły w Ipswich! Pozostałe dzieci uciekły w panice

Fot. Getty

Do niezwykle groźnego incydentu doszło dziś nad ranem w Ipswich – na terenie Grange Farm, gdzie postrzelony został nastolatek zmierzający do szkoły Kesgrave High School. Pozostałe, znajdujące się w pobliżu dzieci, uciekły w panice do swoich domów.

W sprawie niewiele na razie wiadomo, poza tym, że dziś nad ranem, w okolicy godz. 9, w drodze do szkoły postrzelony został nastolatek z Kesgrave High School. Do strzelaniny doszło na terenie Grange Farm w Ipswich, czyli na obszarze regularnie uczęszczanym przez dzieci w drodze do szkoły. Świadkowie zeznali, że tuż po wystrzale niezidentyfikowana kobieta zaczęła krzyczeć „biegnijcie, ktoś został postrzelony”, w wyniku czego znajdujące się w pobliżu dzieci uciekły w panice do domów. Na miejscu natychmiast zjawili się ratownicy medyczni, którzy w ok. godz. 10 przetransportowali rannego chłopaka helikopterem do pobliskiego szpitala.

Strzelanina w pobliżu szkoły

Jakiś czas po zdarzeniu, matka jednego z dzieci tak zrelacjonowała zdarzenie na Facebooku: „Coś poważnego zdarzyło się na Farmie Grange. Moja córka i przyjaciele szli do szkoły i usłyszeli coś, co brzmiało dokładnie jak wystrzał. Wtedy mnóstwo ludzi zaczęło wrzeszczeć, a pewna kobieta krzyknęła: 'biegnijcie, ktoś został postrzelony'. Do mojego domu przybiegło czworo przerażonych dzieci. A teraz w okolicy drogi, na której doszło do incydentu, stoją co najmniej cztery radiowozy policyjne”. Informację o tym, że na miejsce wysłanych zostało kilka jednostek policyjnych, potwierdził także rzecznik Suffolk Constabulary.

Szkoła wznowiła zajęcia

Po chwilowym zamieszaniu w szkole Kesgrave High School wrócono do zajęć, a dyrektor zapewnił, że dzieci są w niej bezpieczne. „Zostaliśmy poinformowani przez policję, że doszło do poważnego incydentu z udziałem jednego z naszych uczniów z 11. Roku, który szedł do szkoły. Uczniowie w szkole są bezpieczni, a my zarządzamy sytuacją i jesteśmy w stałym, ścisłym kontakcie z policją. Uczniowie pozostaną w szkole i będą bezpieczni, pod kontrolą policji. Policja będzie obecna na terenie i wokół szkoły przez cały dzień. Obecnie oczekujemy, że uczniowie zostaną zwolnieni do domu pod koniec dnia szkolnego, o godzinie 15:20, tak jak zwykle” - czytamy w oświadczeniu szkoły na Twitterze.