PILNE: Horror na ulicach Nottingham. Trzy osoby nie żyją [wideo]

Policja aresztowała 31-letniego mężczyznę pod zarzutem morderswa. W centrum Nottingham dzisiaj rano znaleziono ciała trzech osób. Dwie zostały znalezione martwe na ulicy przy Ilkeston Road tuż po 4 rano. Trzeci mężczyzna został znaleziony martwy na Magdala Road.





Kolejne trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak ktoś próbował je przejechać furgonetką na Milton Street.

Policja podała, żę nadal "pracuje nad ustaleniem tego, co dokładnie się stało".

Komendant główna policji w Nottingham, Kate Meynell powiedziała:

- To przerażające i tragiczne zdarzenie, w którym zginęły trzy osoby. Uważamy, że te trzy incydenty są ze sobą powiązane i mamy mężczyznę w areszcie. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a zespół detektywów pracuje nad dokładnym ustaleniem, co się stało. Prosimy opinię publiczną o cierpliwość podczas trwania dochodzenia. W tej chwili wiele dróg w mieście pozostanie zamkniętych.

Policja w Nottingham zamknęła wiele dróg i wstrzymała kursowanie tramwajów z powodu „poważnego zdarzenia”. Zarówno uzbrojeni funkcjonariusze jak i służby ratunkowe są obecnie rozmieszczeni w kilku miejscach w mieście, w tym na skrzyżowaniu Maid Marian Way z Upper Parliament Street.

Od samego rana we wtorek mieszkańcy Nottingham będący w drodze do pracy publikują na Twitterze zdjęcia policjantów na ulicach i pytają, co się dzieje w mieście i dlaczego tyle dróg jest zamkniętych.

Oh dear, by the looks of those uniforms something very big is going off in #Nottingham . Huge parts of the City Centre are closed. pic.twitter.com/IW6QwuWsJP — Phil Randall (@philrandall) June 13, 2023

Co się dzieje w Nottingham?

Policja poinformowała o „zamknięciu wielu dróg w całym mieście, na czas badania incydentu”. „Prosimy społeczeństwo i kierowców o unikanie następujących obszarów i zaplanowanie alternatywnych tras” – podano w oświadczeniu. Nie jest jeszcze jasne, co wywołało tak zmasowaną akcję policji.

Major incident response in Nottingham city centre - several roads closed, no trams, buses delayed



More: https://t.co/DTwpPrshTJpic.twitter.com/z9drR4kzTW — West Bridgford Wire News (@westbridgfdwire) June 13, 2023

Nottingham City Transport poinformowało: „Dziś rano doszło do poważnych zakłóceń i opóźnień w usługach z powodu incydentu policyjnego w centrum miasta, gdzie Milton Street, część Upper Parliament Street (Theatre Square – Maid Marian Way), Burton Street i część Mansfield Road zostały zamknięte”.

Louisa mieszkająca w Nottingham powiedziała LBC, że musiała dziś rano zaprowadzić syna na egzamin GCSE:

- Nie mogliśmy nawet dostać się do Victoria Centre. Wszystko było zamknięte. Musieliśmy wysiąść i po prostu biec. Biec przez miasto. Byliśmy zatrzymywani. Nie wiem, co się dzieje. Policja otoczyła kordonem każdy obszar. To bardzo niepokojące. Nie rozumiem, dlaczego tramwaje nie jeżdżą. Co się dzieje z policją, nie wiem. Zadałam kilka pytań, ale nikt ci nic nie powiedział. Wygląda to na bardzo poważny incydent.

„Nigdy nie słyszałem wycia tylu syren”

Mieszkańcy Nottingham zaczęli reagować na sytuację publikując zdjęcia w mediach społecznościowych razem z komentarzami. Opisują zmasowaną obecność uzbrojonych policjantów i wiele pojazdów ratunkowych. Jeden z użytkowników Twittera napisał: „Nigdy w życiu nie słyszałem tylu syren w ciągu ostatnich dziesięciu minut… Dosłownie dziesiątki”.

Scores of police and ambulance crews were in Upper Parliament Street this morning. A large cordon is in place around the Theatre Royal #CapitalReportspic.twitter.com/Ihnm4OyWNt — Capital Midlands News (@CapitalMidsNews) June 13, 2023

Ktoś inny napisał: „Im dłużej nie ma oficjalnego oświadczenia w sprawie tego, co dzieje się w Nottingham, tym poważniejsze to się wydaje”.

Następna osoba napisała: „To niepokojące wiadomości z Nottingham i niezbyt pomocne, ponieważ nie mamy pojęcia, co się dzieje. Atak terrorystyczny?”.

Charlie Burley, prezenter radiowy, powiedział, że obudził go dzisiaj o godzinie 5.30 dźwięk około 10-20 pojazdów służb ratunkowych.

- Trwało to około pół godziny. Hałas był po prostu nieubłagany – powiedział.

