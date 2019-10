PILNE: Na autostradzie M5 znaleziono martwego człowieka. Policja zamknęła drogę w obu kierunkach i prowadzi śledztwo

Upuszczenie jednego nadpalonego papierosa może kosztować nawet 150 funtów, a odmowa podniesienia go z ziemi - 1000 funtów. Papierosy na ulicach, to dal większości z nas codzienny widok. Ale czy zastanawialiśmy...

Były już policjant został skazany za niewłaściwe dysponowanie policyjnym helikopterem, którego używał do podglądania nagich, opalających się kobiet oraz par uprawiających seks.

Tragedia Polaków pod Berlinem

Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w ostatnią niedzielę w Schoenefeld w Brandenburgii na wschodzie Niemiec. Autokar wracał z Hiszpanii do Polski z wycieczki...