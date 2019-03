PILNE! Mężczyzna w Croydon groził, że otworzy ogień do ludzi [wideo]

Fot: Twitter

W dniu wczorajszym w Croydon pojawił się mężczyzna, który groził, że otworzy ogień do ludzi. Policja poważnie potraktowała te doniesienia, ale przeczytajcie co się okazało, gdy służby pojawiły się na miejscu...

W południowym Londynie koniecznie była interwencja policji w związku z pojawieniem się mężczyzny, który twierdził, że ma broń i groził, że zacznie strzelać do ludzi. Służby potraktowały ten alarm bardzo poważnie. Około godziny 21:30 w dniu wczorajszym w Addiscombe pojawiły się uzbrojone oddziały policji, a także pogotowie ratunkowe i straż pożarna. W akcji brał również helikopter Met Police.

Zagrożony rejon został odcięty kordonem bezpieczeństwa. Ruch został sparaliżowany, autobusy linii 289, 312, 367 i 689 zostały przekierowane na inne trasy. Warto dodać, że w pobliżu znajdowało się pięć placówek edukacyjnych - szkół i college`ów. Jak donosili naoczni świadkowie mężczyzna grożący atakiem z użyciem broni palnej miał ukrywać się w samochodzie.

Jak się jednak wkrótce okazało zagrożenie okazało się o wiele mnie poważne, niż sądzono na początku. Jak wynika z oficjalnego raportu policji przy ulicy Pagehurst Road doszło do... kłótni małżeńskiej! Szczegółów tego, jak udało się zakończyć ten konflikt nie znamy, ale w oficjalnym komunikacie wydanym przez Met Police ogłoszono, że funkcjonariusze rozwiązali spór w sposób pokojowy.

