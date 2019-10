PILNE: Mężczyzna oblał się benzyną pod Pałacem Westminsterskim! Policjanci w ostatniej chwili uniemożliwili mu podpalenie się

Fot. Twitter

Do groźnego zdarzenia doszło zaledwie przed godziną pod Pałacem Westminsterskim, gdzie 20-kilkuletni mężczyzna oblał się benzyną. Podpalenie uniemożliwili mężczyźnie czujni policjanci patrolujący okolice parlamentu.

Incydent miał miejsce ok. godz. 11. Z niewiadomych jeszcze przyczyn 20-paroletni mężczyzna oblał się benzyną tuż przy bramie Carriage Gates, czyli przy głównym wejściu do Pałacu Westminsterskiego od strony Parliament Square. Łatwopalną substancję mężczyzna miał przelaną do 2-litrowej butelki po Coca-Coli, dlatego tylko nadzwyczajna czujność policjantów sprawiła, iż nie zdołał się on podpalić.

W akcji pod Pałacem Westminsterskim uczestniczyli zarówno policjanci patrolujący okolice parlamentu, jak i policjanci ze specjalnego oddziału BMW X5. Funkcjonariusze rzucili się na mężczyznę, obezwładnili go, przyparli do muru, a następnie spryskali pianą gaśniczą. Chwilę później na miejscu zjawiła się także straż pożarna, której pozostały do usunięcia resztki piany gaśniczej.

Na razie nie są znane przyczyny incydentu, a policjanci sprawdzili tylko na miejscu, czy mężczyzna nie był uzbrojony. Na skutek zdarzenia służby chwilowo zamknęły Parliament Square, który jest popularnym miejscem protestów. Plac zostanie jednak wkrótce otwarty, ponieważ to właśnie tam przede wszystkim odbywają się protesty w związku z procesem Brexitu.



A man was detained in #Parliament Square #Westminster at approx. 10:45hrs today after dousing himself with what appeared to be a flammable liquid. No injuries. LAS are on scene and he is currently being assessed. pic.twitter.com/of7KA05t0R