PILNE: Ewakuacja lotniska Stansted z powodu „podejrzanej paczki” w strefie bezpieczeństwa [WIDEO]

Fot. Getty

Brytyjskie lotnisko London Stansted zostało ewakuowane w sobotę popołudniu po tym, jak w strefie bezpieczeństwa zlokalizowano „podejrzany pakunek”. Na miejsce przybyła policja.

Lotnisko Londyn Stansted zostało częściowo ewakuowane po wykryciu podejrzanej paczki. Tuż przed godziną 14:00 przedstawiciele lotniska potwierdzili ewakuację. Na miejsce przybyła policja, wezwano także wojskowych ekspertów ds. materiałów wybuchowych, by zbadali pakunek.

Policja Essex poinformowała na swoim koncie na Twitterze: „Jesteśmy obecnie na lotnisku Stansted w związku z obawami dotyczącymi podejrzanej paczki w strefie bezpieczeństwa. Rozstawiono kordon. Pasażerowie zostali ewakuowani z tego obszaru lotniska do bezpiecznego miejsca. Paczkę ocenią wojskowi eksperci ds. materiałów wybuchowych”.

We're currently at #StanstedAirport following concerns about a suspicious package in the security area.



A cordon's been set up.



Passengers have been evacuated from that area of the airport & brought to a position of safety.



Military explosive experts will assess the package. pic.twitter.com/yVL3N1s5Ji