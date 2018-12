PILNE! Londyński autobus rozbił się w ogrodzie przed domem w Streatham [wideo]

Fot: Twitter @KrysoTwo

W Boxing Day czerwony londyński "piętrus" wjechał w dom w Streatham Vale. Autobus linii 118 zmierzający do Brixton przebił się przez płot, zniszczył trawnik i uderzył w budynek.

Rzeczone wydarzenia miały miejsce w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia około godziny 21. Na miejsce została wezwana nie tylko policja, ale także ratownicy medyczni London Ambulance Service, którzy na miejscy udzielili pomocy trzem osobom, którzy odnieśli lekkie obrażenia. Wiadomo również, że przynajmniej jeszcze jedna osoba została poszkodowana - jak podaje internetowy serwis BBC News została ona przewieziona do szpitala.

Na czas udzielania pomocy rannym oraz badania miejsca wydarzenia ulica Streatham Vale była zamknięta w obu kierunkach.

Przedstawiciele Met Police informują, że w związku z tą sprawą nikt nie został aresztowany. Okoliczności zdarzenia wciąż są badane, prowadzone są odpowiednie czynności, a tymczasem w mediach społecznościowych można znaleźć relacje z tego wydarzenia.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

