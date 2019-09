PILNE: Izba Gmin przegłosowała wniosek blokujący NO DEAL 31 października. Posłowie chcą też powrotu umowy Theresy May

Posłowie zagłosowali również za powrotem do umowy brexitowej wynegocjowanej przez Theresę May.

Fot. Youtube

Wniosek, który ma zapobiec twardemu Brexitowi 31 października 2019 roku, przeszedł pozytywnie drugie głosowanie w Izbie Gmin - teraz projekt zostanie skierowany do Izby Lordów. Posłowie przegłosowali też poprawkę, zgodnie z którą do brexitwej gry powróci umowa wynegocjowana przez Theresę May. Premier Boris Johnson obecnie podjął w Izbie debatę dotyczącą rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Posłowie w trzecim czytaniu projektu mającego na celu zapobieżenie twardemu Brexitowi przyjęli wniosek większością 28 głosów (327 za wnioskiem i 299 przeciw). Zgodnie z parlamentarnymi regułami, projekt przejdzie do kolejnego etapu głosowań - tym razem w Izbie Lordów, gdzie zostanie rozpatrzony już w czwartek.

Jeśli wniosek zostanie poparty przez Izbę Lordów, premier Johnson nie będzie mógł doprowadzić do twardego Brexitu bez zgody parlamentu. Oznacza to, że w przypadku fiaska aktualnie prowadzonych negocjacji i braku zgody brytyjskich posłów na 'no deal', Boris Johnson musiałby poprosić UE o kolejne opóźnienie Brexitu. Premier nie chciałby jednak przedłużenia, ponieważ byłoby ono sprzeczne z jego wcześniejszymi obietnicami - próbuje więc przekonać deputowanych do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Ku zaskoczeniu wielu, deputowani przyjęli również poprawkę złożoną przez posła Partii Pracy, zgodnie z którą na stół negocjacyjny powróci umowa brexitowa Theresy May. Poprawka Stephena Kinnocka została zatwierdzona po tym, jak nie zgłoszono żadnych głosów przeciwnych - trudno powiedzieć, czy stało się to przez czyjąś pomyłkę.

Według „The Guardian”, przyjęcie poprawki dotyczącej powrotu do umowy Theresy May oznacza, że jeśli brytyjski premier poprosi o kolejne opóźnienie Brexitu - ponieważ nie wynegocjował nowej umowy, a parlament nie zgodził się na twardy Brexit - wtedy przedłużenie, jakie uzyska od Unii Europejskiej, będzie obłożone zobowiązaniem do sfinalizowania Brexitu na warunkach wskazanych w umowie wynegocjowanej wcześniej przez Theresę May. Umowa ta może jednak zostać do pewnego stopnia zmodyfikowana.

Przemawiając po przegranym głosowaniu, premier Johnson wezwał do rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które miałyby się odbyć 15 października. Aktualnie w Izbie Gmin trwa debata, dotycząca propozycji szefa brytyjskiego rządu w sprawie przedterminowych wyborów w UK. Przewiduje się, że debata powinna zająć posłom nie więcej niż 90 minut - po niej nastąpi głosowanie nad wnioskiem premiera o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych w październiku.

