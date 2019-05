PILNE: Imigrantom z UE, w tym Polakom, odmówiono dziś w UK prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

Fot. Getty

Coraz więcej imigrantów z krajów Unii Europejskiej informuje na portalach społecznościowych o tym, że odmówiono im dziś prawa do zagłosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Imigranci, wśród których są też Polacy, twierdzą, że przeszli cały proces rejestracji w odpowiednim terminie.

Aby zagłosować w dzisiejszych wyborach do Parlamentu Europejskiego na kandydatów brytyjskich imigranci z innych krajów UE musieli przejść specjalny proces rejestracji, w tym wypełnić dodatkowy formularz. Niestety, z uwagi na opóźnienie związane z uruchomieniem procesu rejestracji (początkowo nie było przecież mowy o tym, że Wielka Brytania będzie brała udział w wyborach do PE, ponieważ były one przewidziane w terminie po wyjściu UK z UE), wielu obywateli krajów UE nie zostało zarejestrowanych. Jeszcze przed wyborami pojawiały się informacje, że niektóre formularze nie zostały prawidłowo złożone, a inne się zagubiły.

Dziś już wiadomo, że informacje dotyczące problemów z rejestracją na wybory do PE nie były przesadzone, ponieważ dziś wielu imigrantom odmówiono ze względów formalnych możliwości wzięcia udziału w głosowaniu. Niektórzy z nich poinformowali o tym na Twitterze, opatrując swój wpis hashtagiem #DeniedMyVote. Wśród nich znalazła się m.in. Polka Agata Patyna, która zamieściła w internecie wpis następującej treści:

„Dziś rano odeszłam z lokalu wyborczego z kwitkiem. Powiedziano mi, że powinnam głosować w moim kraju członkowskim. Wczoraj dzwoniłam do lokalnego councilu i dowiedziałam się, że mogę głosować. Dziś zadzwoniłam ponownie. Podobno council nie miał wystarczająco dużo czasu, żeby przesłać formularze do wszystkich obywateli UE. Teraz nic nie mogą zrobić. #DeniedMyVote” - napisała Polka na Twitterze. A chwilę później dodała: „Żeby było jasne. Zarejestrowałam się przed upływem terminu. Jestem tutaj od 2005 r. Wcześniej wielokrotnie tutaj głosowałam. To jest mój kraj członkowski”.

Turned away from polling station this morning. Told I should vote in my EU member state. Called local council yesterday, they confirmed I could vote. Called again today. Apparently council had no time to send out forms to all EU residents. Nothing they can do now #DeniedMyVote — Agata Patyna (@APatyna) May 23, 2019

Poza Polką na brak możliwości zagłosowania w dzisiejszych wyborach do PE poskarżyło się też wielu innych imigrantów z UE. Poniżej znajdziecie kilka przykładowych wpisów obywateli UE pozbawionych dziś prawa głosu:

I would have liked to have voted today but was #DeniedMyVote and was promptly turned away by polling station. I’m a EU citizen and have been here for over 20 years. I’ve always been able to vote. — Christiana ♥Banana (@_chrissydelishy) May 23, 2019

I was denied the right to vote in the UK even though I registered on time. Apparently there is a hidden 2nd form for EU residents in the UK. Information on official website is practically non existent #deniedmyvote — Antonio Portas (@DrPortas) May 23, 2019

I've been turned away from the polling station saying I'm not eligible to vote despite the fact I've got a polling card received and have registered too. My local council @EastHantsDC failed to send out the declaration form...#EUelections2019#DeniedMyVote — Peter Baier (@ptrbaier) May 23, 2019

