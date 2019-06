PILNE: Ikona FUTBOLU Michel Platini aresztowany! Chodzi o Mundial w Katarze

Fot. Getty

Michel Platini – ikona francuskiego futbolu i były prezydent UEFA, został dziś nad ranem aresztowany. Chodzi o przyznanie Katarowi prawa do organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku.

Do zatrzymania Michela Platiniego doszło w dniu dzisiejszym we Francji. Trzykrotny zdobywca Złotej Piłki zamieszany jest w aferę korupcyjną, w wyniku której Katar miał otrzymać prawo do organizacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku. Z informacji, do jakich dotarł dziennik „The Sun” wynika, że Platini mógł być w pełni świadomy „domniemanego fałszowania głosowania”. Podejrzenia dotyczące byłego prezydenta UEFA (Platini sprawował tę funkcję w latach 2007 – 2015) są tym silniejsze, że Platini miał się spotkać z katarskim oficjelem Mohamedem Bin Hammamem na kilka dni przed ogłoszeniem organizatora mundialu w 2022 r.



Wiadomo jest, że Michel Platini został przewieziony przez francuską policję do Biura Antykorupcyjnego Policji Sądowej (OCLCIFF). To jednak nie pierwszy raz, gdy ikona francuskiego futbolu ma kłopoty z prawem. Przypomnijmy, że w grudniu 2015 r. Michel Platini został zawieszony przez FIFA na 8 lat „za przyjęcie znaczących środków finansowych” od przewodniczącego FIFA Josepha Blattera. Co prawda w 2018 r. Platini został oczyszczony z zarzutów (sprawa dotyczyła nieujawnionego przelewu od Blattera w wysokości ok. 2 mln euro w 2011 roku) i sąd przychylił się do argumentów Francuza, iż było to wynagrodzenie za pracę na rzecz FIFA na podstawie ustnie zawartej umowy, ale niesmak pozostał, a Komisja Etyki FIFA zdyskwalifikowała obu panów na 8 lat (później karę tę ograniczono do 6 lat).

Przypomnijmy, że Michel Platini to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Francuz trzykrotnie sięgał po Złotą Piłkę, był królem strzelców Mistrzostw Europy w 1984 roku (jego wynik, 9 goli, do dziś stanowi rekord tej imprezy) i trzykrotnym królem strzelców włoskiej Serie A. Platini sięgnął ponadto po mistrzostwo Europy w 1984 roku i po brązowy medal Mistrzostw Świata w 1986 roku.

